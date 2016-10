80-jähriger Rentner aus Groß-Zimmern gefunden

Stark unterkühlt

Groß-Zimmern/Messel - Ein Passant hat den seit Dienstag vermissten 80 Jahre alten Rentner aus Groß-Zimmern heute in einem Feld bei Messel gefunden. Der Mann wurde mit einer starken Unterkühlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 80-Jährige aus Groß-Zimmern, wurde seit Dienstagnachmittag, 18. Oktober, vermisst. Die Polizei rief die Bevölkerung zur Mithilfe bei der Suche nach dem Mann aus. Ein Passant fand den 80-Jährigen heute Nachmittag in stark unterkühltem Zustand in der Feldgemarkung bei Messel. Der Rentner wurde zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

