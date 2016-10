Vermisstes 12-jähriges Mädchen wieder zu Hause

Sie war am Frankfurter Flughafen

Frankfurt - Die Polizei suchte gestern nach einem 12-jährigen Mädchen aus Frankfurt-Griesheim und bittete die Bevölkerung um Mithilfe. Nun ist das Mädchen wieder zu Hause.

Die Polizei gab gestern Abend eine Vermisstenfahndung nach einem 12-jährigen Mädchen aus Frankfurt-Griesheim heraus. Nun die guten Nachrichten: Noch am gleichen Tag konnte die Vermisste in Zusammenarbeit mit der Bundespolizei wohlbehalten den Eltern übergeben werden. Ermittler fanden das Mädchen gegen 22 Uhr. Sie hielt sich am Frankfurter Flughafen auf. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird laut Polizei ein strafbarer Zusammenhang mit ihrem Verschwinden ausgeschlossen. (dr)

