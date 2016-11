Veteran der Luftbrücke erinnert sich

Bei Kindern konnte er nicht hassen

+ © dpa Der als „Rosinenbomber-Pilot“ bekannt gewordene Gail Halvorsen posiert am Luftbrückendenkmal vor einer Douglas C-47. Mit diesem Typ sowie mit Maschinen des Typs Douglas C-55 wurde Berlin aus der Luft versorgt. © dpa

Frankfurt - Gail Halvorsen startete die wohl süßeste Aktion des Kalten Kriegs: Der amerikanische Luftwaffenpilot warf während der Berliner Luftbrücke kleine Fallschirme mit Süßigkeiten ab. Das war die Geburt der „Rosinenbomber“. Von Eva Krafczyk

Die Pilotenjacke spannt ein wenig über dem Bauch, das Gehör funktioniert nicht mehr ganz so gut, aber angesichts seiner 96 Jahre ist Gail Halvorsen noch erstaunlich rüstig. Sogar seine Fluglizenz hat der ehemalige Pilot der amerikanischen Luftwaffe noch. „Meine Augen sind schließlich noch in Ordnung“, versichert er mit einem verschmitzten Lächeln. Als Pilot hat Halvorsen während der Berliner Luftbrücke vor fast 70 Jahren Geschichte geschrieben: Er war der Pilot, der mit dem Abwurf von Süßigkeiten das Wort der „Rosinenbomber“ prägte – und obendrein einen Beitrag zu einem neuen Amerika-Bild beim einstigen Kriegsgegner Deutschland leistete. Am Montag kam er einmal mehr nach Frankfurt, dem einstigen Startpunkt seiner Flüge im Rahmen der Luftbrücke. Anlass war die Neugestaltung des Luftbrücken-Denkmals am Frankfurter Flughafen.

Bonbons und Schokolade statt Bomben – Halvorsen hatte mit den Deutschen gehadert, als einer seiner besten Freunde als Kampfpilot im Zweiten Weltkrieg abgeschossen wurde und ums Leben kam. Doch beim Anblick von Berliner Trümmerbergen neben dem Flughafen Tempelhof und winkenden Kindern konnte der junge Pilot nicht einfach hassen. „Diese Kinder hatten nichts, gar nichts“, sagt er. Eines Tages habe er sich an den Stacheldraht gestellt und sich mit einer Gruppe acht bis 15 Jahre alter Berliner Kinder unterhalten. „Alle Kinder mögen Schokolade, nicht wahr?“, sagt er. „Aber keines dieser Kinder hat um irgendwas gebettelt. Sie waren dankbar, frei zu sein – das war wichtiger als Schokolade.“

Halvorsen reichte zwei Streifen Kaugummi durch den Zaun: „Ihre Augen wurden ganz groß!“, erinnert er sich. Der Kaugummi wurde aufgeteilt – und Halvorsen gab den Kindern ein Versprechen: „Wenn ich morgen wieder nach Tempelhof fliege, werfe ich euch beim Anflug Süßigkeiten ab!“ Und damit die Kinder angesichts der im Abstand von nur wenigen Minuten anfliegenden Flugzeuge seine Maschine erkannten, wollte er mit den Tragflächen wackeln.

Schokoriegel und Kaugummis wurden zu Bündeln geschnürt und an kleinen Fallschirmen befestigt. „Sie sollten ja niemanden am Kopf oder am Auge treffen, wenn sie runterflogen“, betont Halvorsen. Der junge Pilot aus dem US-Bundesstaat Utah war nicht alleine – Freunde gaben ihm ihre Süßigkeitenvorräte. „Es war doch alles rationiert“, erinnert sich der Luftbrückenveteran an die Zeit, als er die wohl süßeste Mission des Kalten Krieges startete. „Rosinenbomber“ hießen die Versorgungsflüge der Briten und Amerikaner schon bald. Von der Frankfurter Rhein-Main-Base aus verlief der südliche Luftkorridor für die Maschinen, die Lebensmittel, Kohle, Milchpulver, Medikamente ins geteilte Berlin flogen, dessen Westsektoren seit Juni 1948 nur aus der Luft versorgt werden konnten. Die sowjetischen Verwaltungsbehörden hatten den Zugang per Wasser-, Land- und Schienenweg unterbrochen.

So begann der Zweite Weltkrieg Zur Fotostrecke

Bereits im Juli 1948 konnten täglich mehr als 2000 Tonnen Hilfsgüter nach Berlin gebracht werden. Der Rekord wurde im April 1949 erreicht, als mit fast 1400 Flügen innerhalb von 24 Stunden nahezu 13 000 Tonnen Fracht auf den Berliner Flughafen Tempelhof gebracht wurden. „Die Luftbrücke ist ein Teil, ein großer Teil meines Lebens“, sagt Halvorsen heute. „Diese Kinder haben mein Leben verändert.“

Ein Satz sei ihm besonders in Erinnerung geblieben: „Wir haben durch die Nazis gelernt: Wenn du deine Freiheit erst einmal verloren hast, kriegst du sie nicht zurück.“ Die Freiheit West-Berlins dürfe nicht aufgegeben werden. Nach Presseberichten über seine Privataktion fand Halvorsen Nachahmer – und musste auch nicht ausschließlich auf die Schoko-Rationen im Freundeskreis zurückgreifen.

Mit einigen der Kinder von damals hat er noch heute Kontakt – etwa mit dem Mädchen, das ihm eine Karte mit ihrer Adresse malte, weil sie gegen die größeren Kinder beim Andrang auf die Fallschirme mit süßer Ladung nicht zum Zug kommen konte: „Sie wohnt immer noch unter der gleichen Adresse. Wenn ich in Berlin bin, sehe ich sie.“ (dpa)

Quelle: op-online.de