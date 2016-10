Vier Verletzte bei Messerstecherei an Hauptwache

Hintergründe noch unklar

Frankfurt - Bei einer Messerstecherei an der Hauptwache werden vier Menschen verletzt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Bei einer Messerstecherei in Frankfurt sind vier Menschen verletzt worden. Die Verletzten seien in Kliniken gebracht worden, aber nicht in Lebensgefahr. Die Auseinandersetzung habe in der C-Ebene der S-Bahnstation Hauptwache begonnen und sich bis zur darübergelegenen B-Ebene fortgesetzt, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Derzeit werde nach weiteren Beteiligten gefahndet. Die Hintergründe des Streits waren nach Angaben der Sprecherin zunächst nicht bekannt. "Das müssen die Ermittlungen zeigen." Auch war unklar, ob die Verletzten, bei denen es sich vermutlich um Männer handelt, zwei gegnerischen Gruppen oder einer Gruppe angehören. Wegen der Spurensicherung wurde die S-Bahnstation Hauptwache nach Angaben der Sprecherin zunächst gesperrt. (dpa)

