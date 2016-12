Vögel im Opel-Zoo dürfen leben

Gnadenerlass von offizieller Seite

Darmstadt/Kronberg - Gnadenerlass von offizieller Seite für die gefiederten Bewohner des Kronberger Opel-Zoos: Nach dem Tod eines Pelikans, der an Vogelgrippe gestorben war, dürfen die übrigen Zoo-Vögel weiter leben.

Das teilte ein Sprecher des Regierungspräsidiums Darmstadt gestern mit. Üblicherweise müssen nach einer Erkrankung durch den hochansteckenden H5N8-Virus alle Tiere eines betroffenen Tierbestands unverzüglich getötet werden. In Zoos und ähnlichen Einrichtungen kann das Regierungspräsidium aber von einer Keulung absehen, wenn eine Weiterverbreitung der Tierseuche nicht zu befürchten ist.

Nach dem Tod des Rosapelikans waren zunächst alle Pelikane des Zoos in Quarantäne gehalten und der Zoo mehrere Tage lang für Besucher geschlossen worden. In dieser Zeit wurde untersucht, ob sich das Virus auch unter den übrigen Vögeln ausgebreitet hatte. Nachdem am Freitagnachmittag Entwarnung gegeben werden konnte, ist der Zoo seit Samstag wieder für Besucher geöffnet. Allerdings ist der Zugang zu den Vögeln bis auf weiteres nicht möglich. Pelikane, Pinguine und anderes Federvieh haben erst dann wieder Besucherkontakt, wenn in repräsentativen Stichproben Mitte Dezember und Anfang Januar feststeht, dass das H5N8-Virus tatsächlich nicht weiterverbreitet wurde. (dpa)

