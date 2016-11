Vogelgrippe bei toter Gans in Sossenheim

Zweiter Fall in Hessen

Frankfurt - Bei einer toten Gans, die im Frankfurter Stadtteil Sossenheim gefunden wurde, ist der Vogelgrippe-Virus nach gewiesen worden.

Eine am Wochenende im Frankfurter Stadtteil Sossenheim gefundene Kanadagans ist an dem hochansteckenden Vogelgrippe-Virus H5N8 gestorben. Das teilte die Stadt Frankfurt heute mit. Damit ist die Gans der zweite nachgewiesene Fall von Geflügelpest in Hessen, bereits vor knapp einer Woche war bei einer toten Ente in Nordhessen der Erreger nachgewiesen worden. Nachdem die tote Kanadagans entdeckt worden war, seien die Tiere von zwei Kleinbetrieben in der Nähe des Fundorts untersucht worden, die Proben waren jedoch negativ.

Um die Ausbreitung der Vogelgrippe zu verhindern, hat das hessische Umweltministerium eine Stallpflicht für Geflügel angeordnet. Der Kreis Offenbach weist in einer Mitteilung darauf hin, dass derzeit keine Ausstellungen, Börsen und Märkte stattfinden dürfen, bei denen Geflügel und auch andere Vögel gehandelt oder zur Schau gestellt werden. In Mühlheim war bereits in der vergangenen Woche eine Geflügelschau abgesagt worden.

Das Umweltministerium forderte dazu auf, tote Wildvögel schnell dem örtlichen Veterinäramt zu melden, damit Experten sie einsammeln können. Menschen und Hunde sollen die toten Vögel nicht berühren. Nach bisherigem Kenntnisstand hat sich noch kein Mensch mit dem Vogelgrippe-Virus infiziert. Eine Übertragung über Lebensmittel gilt dem Ministerium zufolge als sehr unwahrscheinlich.

In Hessen besteht zudem eine Leinenpflicht für Hunde und ein Auslaufverbot für Katzen in speziellen Risikozonen vor allem entlang der großen Flüsse und Seen. Der Grund dafür ist, dass sie den Erreger verbreiten, wenn Kot infizierter Vögel an Pfoten und Fell haftet oder sie sich an toten Vögeln zu schaffen machen. Es gibt bislang keinen Nachweis, dass Hunden und Katzen an den H5N8-Viren erkranken. (nb/dpa)

