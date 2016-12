Billy Talent rocken in der Festhalle bis zur Erlösung

Wiederbelebung unter Starkstrom:

+ © Sauda Billy-Talent-Frontmann Benjamin Kowalewicz verteidigt auf der „Afraid Of Heights“-Tour in der Frankfurter Festhalle das Rock-Genre. © Sauda

Frankfurt - Rock ist tot. Von wegen! In der pogenden, hüpfenden, singenden Festhalle starten die Mannen von Billy Talent einen erfolgreichen Wiederbelebungsversuch. Natürlich mit gehörig musikalischem Starkstrom – und wuchtiger Verstärkung. Von Peter H. Müller

Kanada rockt. Und in Frankfurt wird gepogt, bis die Ahornblätter fallen. Gleich drei Stromgitarren-Combos aus dem Land der Grizzly-Bären haben sich in der rappelvollen Festhalle zu einem Donnerwetter verabredet. Als Headliner: Billy Talent, die Mannen aus Ontario, die ihre Begabung vorsorglich schon im Band-Namen verewigt haben. Und auch angetreten sind, das einzig wahre Genre gegen Pop und HipHop zu verteidigen. „They say that Rock will never survive – it’s up to youth to keep her alive“, bellt Frontmann-Irrwisch Benjamin Kowalewicz mit knarziger Stimme in die Menge. Und wer es jetzt nicht begriffen hat, dem hilft auch kein Moshpit oder Rudelgehopse. Nein, der gute alte, gelegentlich totgeschriebene Rock muss am Leben gehalten werden – vor allem von der Generation iPad und anderen musikverwirrten Kids.

Irgendwie ist das hartnäckig als Punk- oder Alternativ-Formation apostrophierte Billy-Talent-Quartett auf seiner „Afraid Of Heights“-Tour auch unterwegs, um sich mit Wucht gegen all diese gern geflöteten Abgesänge zu stemmen. Und sie haben zweifach Verstärkung mitgebracht: Da wären zunächst The Dirty Nil, eine Dreierbande aus Dundas, die ohne Umschweife jenen Bölk-Stoff abfeiert, den man Billy Talent in den Anfangsjahren noch ohne Einschränkung attestieren durfte: schnellen, höllenlauten, rauen Punkrock. Danach ein urig langhaariges Vintage-Quartett namens Monstertruck, das schon mit Slash und Deep Purple unterwegs war – und so urwüchsig rau klingt, als hätten diese ehrlichen Rock-Holzfäller ein üppiges Quantum Retro-Handwerk bereits in den 1970ern gelernt. Kann man so machen, vor allem, wenn es derart knallt.

Um 22 (!) Uhr endlich dann das E-Gitarren-Intro zu „Devil In A Midnight Mass“, dem Eröffnungs-Kracher von Billy Talent, die neben ihrem „Rettet den Rock´n´Roll“-Mantra noch andere Botschaften streuen. Sänger Benjamin Kowalewicz und Kollegen sind eine ausdrücklich politische Band, mit unverrückbarer Haltung zu Themen wie Weltoffenheit und Toleranz – und natürlich auch zu Donald Trump. Ein wenig abgekommen sind die „kanadischen Toten Hosen“ allerdings von ihrer wütend wilden Punk-Attitüde, die mehr und mehr in einen geradlinigen, schnörkellosen Alternativ-Rock aufgeht.

Ihr tempogeladenes 90-Minuten-Set – 20 Songs mit Klassikern wie „Rusted From The Rain“, der Revoluzzer-Hymne „Red Flag“, dem vielleicht größten Hit „Fallen Leaves“ und eben Material des fünften Studio-Albums „Afraid Of Hights“ – ist nichtsdestotrotz eine clevere Mixtur. Will sagen: Einerseits kantig unangepasst, andererseits poppig-melodisch genug, um auch Stromgitarren-Allergiker einzufangen. Dass die Band dabei ihren an Multiple Sklerose erkrankten Drummer Aaron Solowoniuk durch „Alexisonfire“-Schlagwerker Jordan Hastings ersetzen muss – kein Problem, die Halle, insbesondere im prall gefüllten Pogo-Parkett des Innenraums, brodelt von Minute zu Minute mehr. Und Billy Talent haben, laut Rausschmeißer „Viking Death March“, ja noch längst nicht fertig. Sie wollen weiter kämpfen, „until salavation is found“– bis Erlösung gefunden ist. Na denn mal weiter so.

Quelle: op-online.de