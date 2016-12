Wissenschaftler fordert „Orientierung von oben“

Frankfurter Studie zum Thema E-Zigaretten vorgestellt

FRANKFURT - „Geht es um Tabakabhängigkeit, gilt Deutschland mit seinen 28 Prozent abhängigen Rauchern europaweit als Hochkonsumland. 110 000 tabakbedingte Todesfälle jedes Jahr sprechen eine deutliche Sprache. Von Harald H. Richter

“ Heino Stöver, Professor für sozialwissenschaftliche Suchtforschung an der Frankfurt University of Applied Sciences, hält fest, „dass die Zigarette auch in Zukunft mehr Todesopfer fordern wird als alle anderen Drogen zusammen“. Ob der Umstieg auf elektronische Dampferzeugnisse, wie E-Zigaretten oder E-Shishas, an dieser Entwicklung etwas ändern, müsse weiter beobachtet werden, so der Wissenschaftler bei der Vorstellung einer Publikation zu dem Thema.

Mittlerweile greifen rund zwei Millionen Deutsche zu E-Zigaretten, die ein flüssiges Chemikaliengemisch aus Propylenglykol, Glyzerin, Aromen und zumeist Nikotin enthalten. Die Aufnahme solcher Aerosole über den Mund gilt nach Erkenntnissen von Experten im Grundsatz als nicht gesundheitsschädlich, wohl aber die Inhalation, zumal den Liquiden Aromen und Nikotinstoffe beigemischt werden. Abhängig von Batteriestärke, Gerätetyp und Nutzungsverhalten finden sich im Aerosol von E-Zigaretten unterschiedliche Konzentrationen krebserzeugender Substanzen. Es fehlten ausreichend klinische Studien, um die Wirksamkeit von E-Zigaretten genauer zu erfassen. Die Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen habe daher E-Zigaretten nicht bedenkenlos als Harm-Reduction-Strategie empfehlen können.

Stöver hat unter anderem mit seinen sozialwissenschaftlichen Koautoren Anna Maria Dichtl und Niels Graf aus nationalen wie internationalen Studien den Konsum elektronischer Dampferzeugnisse vor allem unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen analysiert. „Die Befragungen dazu fanden allerdings statt, bevor der Gesetzgeber in Deutschland in diesem Frühjahr ein Abgabeverbot für unter 18-Jährige ausgesprochen hat.“

Junge Zielgruppen seien zwar einerseits empfänglich für derartige Marktneuheiten, die von den Herstellern als Lifestyle-Produkte beworben würden. Ein signifikanter Ein- oder Umstieg auf E-Dampferzeugnisse finde zumindest bei dieser Personengruppe aber nicht statt. „Von den befragten 12- bis 17-Jährigen haben 12,1 Prozent E-Zigaretten einmalig ausprobiert. 13,5 Prozent griffen zur E-Shisha, wohl weil diese unter Gleichaltrigen als cooler gilt.“ Konventioneller Tabakkonsum junger Menschen in Deutschland nimmt weiter ab. So zählt aus dieser Altersgruppe nur noch jeder Zehnte zu den Rauchern, Ende der 1990er-Jahre waren es über 28 Prozent gewesen.

Mit Blick auf die Gesundheitsförderung der Bevölkerung sieht Stöver die Politik in der Pflicht, beim Thema E-Zigaretten aufklärerisch nachzulegen. Nach seiner Einschätzung fehle es an Orientierung von oben. Es müsse jeder Ansatz geprüft werden, der Aussicht darauf verspreche, bei Rauchern das Gesundheitsrisiko zu verringern. Deutschland sei das einzige Land in Europa, das noch immer Außenwerbung für Tabakprodukte erlaube und sich 330 000 Zigarettenautomaten leiste. Zudem seien Zigaretten hierzulande noch zu preiswert. Der Päckchenpreis von sechs Euro liege um 2,50 Euro niedriger als etwa in Großbritannien. Nur in Österreich seien sie noch billiger.

‘ „Die E-Zigarette. Geschichte – Gebrauch – Kontroversen“, Hrsg. Heino Stöver, erschienen im Fachhochschulverlag, Frankfurt 2016, Preis: 22 Euro

Quelle: op-online.de