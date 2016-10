Halloween-Nacht in der Region: Polizei zieht Bilanz

Zahlreiche Eierwürfe, wenige Clowns

Offenbach/Frankfurt - Zahlreiche Eierwürfe, wenige Clowns: In Hessen ist es an Halloween vergleichsweise ruhig geblieben. Die Polizei zieht Bilanz:

„Wir hatten insgesamt rund 35 Einsätze in Südosthessen“, berichtete uns ein Polizeisprecher in Offenbach auf Nachfrage. Die meisten Einsätze waren jedoch schnell beendet. Silvesterraketen wurden gezündet, es gab zahlreiche Eierwürfe. Zu größeren Auseinandersetzungen oder Festnahmen kam es jedoch nicht. „Keine Sachbeschädigungen, keine Straftaten“ habe man in Fulda registriert, sagte zudem ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Nicht einmal Eierwürfe habe es gegeben.

In Darmstadt musste die Polizei am Montagabend 14 Mal raus, meist waren Eierwürfe oder Pyrotechnik der Anlass. In Kassel rückte die Polizei zu etwa 20 Einsätzen wegen Sachbeschädigungen aus. In Frankfurt habe man "ein paar Anrufe mehr als sonst" erhalten, sagte ein Polizeisprecher. Am frühen Abend habe sich die Lage jedoch beruhigt. Von Horrorclowns fehlte vielerorts jede Spur. "Unsere Präventionsarbeit hat offenbar gefruchtet", sagte ein Polizeisprecher aus Kassel. Dort habe man die Bevölkerung zuvor angehalten, ohne Horrorclown-Kostüm feiern zu gehen.

Einen äußerst schlechten Halloweenscherz ließen sich zwei Jugendliche im Alter von 16 und 18 Jahren in Hattersheim einfallen. Während einer von ihnen am Boden liegend einen Verletzten spielte, verstecke sich der andere in einem nahegelegenen Gebüsch. Anschließend erschreckten sie mehrere Kinder und rannten ihnen, mit einem Stock beziehungsweise einem Messer in der Hand, hinterher. Dabei trugen die Jugendlichen sogenannte „Guy Fawkes“-Masken. Der 16-Jährige wurde noch am Tatort festgenommen, die Ermittlungen zu seinem namentlich bekannten Mittäter dauern an. Den jungen Männern drohen nun Verfahren wegen versuchter Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung. In Schwalbach kam es zudem zu Sachbeschädigungen. Drei Bushaltestellen wurden demoliert, mehrere Straßenschilder umgebogen. (dr/dpa)

Quelle: op-online.de