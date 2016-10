Zoll findet Drogen in Kinderzimmer-Lampen

Kurioses Versteck für Cannabiskraut

In dieser Kinderzimmer-Lampe entdeckte der Zoll die Drogen.

Frankfurt - Bei einer Postsendung aus Kambodscha entdeckt der Zoll am Frankfurter Flughafen in Kinderzimmer-Lampen versteckte Drogen. Der Gesamtwert der Drogen liegt bei 3600 Euro.

In Kinderzimmer-Lampen versteckte Drogen hat der Zoll am Frankfurter Flughafen sichergestellt. Die Postsendung aus Kambodscha war den Beamten bereits am 16. August aufgefallen, wie das Hauptzollamt Frankfurt am Freitag mitteilte. Weil die Lampen nicht richtig zusammengebaut waren, konnten die Kontrolleure ins Innere schauen und dort mehrere Aluminiumbeutel erkennen. Beim Öffnen der insgesamt vier Beutel kamen je 100 Gramm Cannabiskraut zum Vorschein. Den Gesamtwert des Krauts bezifferte der Zoll auf 3600 Euro. Zugestellt werden sollte das Paket an einen privaten Empfänger in Baden-Württemberg. (dpa)

Quelle: op-online.de