Mit Handkäs' und Äppelwoi rund um die Ostsee

Zwei Frankfurter auf Motorrad-Rallye

+ © Frank Rumpenhorst/dpa Tragen sogar Mützen in Bembel-Optik: Die Motorrad-Freunde Roman Bekkaoui (links) und Andreas Fürtig. © Frank Rumpenhorst/dpa

Frankfurt - Von wegen, Brauchtum und Heimat sind was für alte Leute. Die beiden Frankfurter Motorradfreaks Andreas und Roman sind 34 Jahre alt und stolze Verfechter hessischer Werte und Spezialitäten. In Wiesbaden entstaubt die „Äppel Guerilla“ das hessische Traditionsgetränk. Von Andrea Löbbecke

Wie hessen-verrückt muss man sein, um auf dem Motorrad über 8000 Kilometer Handkäse, Apfelwein und (Plastik-)Gerippte mitzunehmen? Für Andreas Fürtig und Roman Bekkaoui wäre die Rallye „Baltic Sea Circle 2016" ohne diese Devotionalien aus der Heimat undenkbar gewesen. Schließlich drückt auch ihr Teamname die enge Verbundenheit zur hessischen Heimat aus: Als „Kommando Heinz Schenk" starteten die beiden Freunde aus Frankfurt auf die Tour rund um die Ostsee. „Wir wollten, dass die Leute wissen, wo wir herkommen", sagt Fürtig - und Bekkaoui ergänzt: „Wir brauchten etwas mit Lokalbezug."

+ Als „Kommando Heinz Schenk“ legten Roman Bekkaoui (links) und Andreas Fürtig bei der Rallye Baltic Sea Circle 2016 8.000 Kilometer auf dem Motorrad zurück. Im Gepäck hatten sie dabei Typisches aus Hessen. © Frank Rumpenhorst/dpa Auf der Rallye seien auch viele andere Hessen darauf angesprungen, dass dort zwei Landsmänner auf den Motorrädern unterwegs sind. Das war leicht zu erkennen: Auf den Tanks der beiden „Honda Transalp“ von 1993 und 1995 prangen die Konterfei des „Blauen Bock"-Moderators Heinz Schenk und seiner Bembel-Wirtin Lia Wöhr. Fürtig und Bekkaoui kennen sich seit der Kindheit in der Wetterau, sind inzwischen auch in Frankfurt Nachbarn. Was ist für die beiden 34-Jährigen typisch hessisch? „Witzig sein, gesellig und offen", sagt Fürtig. Ihre Landsleute seien jedoch auch „Freunde des offenen Wortes". Dass sie sich als - verhältnismäßig - junge Hessen mit ihrer Heimat identifizieren, ist für sie selbstverständlich. Schon als Kinder waren sie in der Wetterau bei Mundartabenden mit von der Partie.

Ein Hessen-Fan - besonders was den Apfelwein angeht - ist auch Michael Bauer. Zwar ist er vor vielen Jahren aus Bayern zugezogen, fühlt sich jedoch in Wiesbaden-Naurod heimisch. So heimisch, dass er 2011 gemeinsam mit Kumpels die „Äppel Guerilla" gründete, einen Verein zur Bewahrung und Förderung des heimischen Apfels. Die Gruppe kümmert sich um Streuobstwiesen, keltert selbst und hat bereits zwei Dutzend Cocktail-Rezepte für Apfelwein entwickelt. Renner ist der „Äppelito", eine Art Äppelwoi-Caipirinha. Das Wort Brauchtumspflege hört Bauer nicht so gern. Ihm ist das Motto Apfel 2.0 lieber, mit dem die hessische Apfelweintradition entstaubt werden soll.

In Wiesbaden-Naurod gibt es das Äppelblütefest, es ist mit seinem Gründungsjahr 1953 fast so alt wie das Land Hessen. Seitdem die „Äppel Guerilla" und weitere jüngere Initiativen mitmischen, hat sich das Fest gewandelt. Statt einer klassischen Kerb, bei der alle meist an langen Bänken im Zelt sitzen, ist es inzwischen wieder mehr ein Straßenfest mit vielen kleinen Ständen, wie Bauer erklärt. Auch die Tradition des Seifenkistenrennens wurde wiederbelebt. Seit ein paar Jahren rattern nun Kinder und Erwachsene in umgebauten Äppelkisten die Dorfstraße runter. Motto in diesem Jahr: „Car Wars - die dunkle Seite des Apfels". Sowohl die „Äppel Guerilla" als auch die Jungs vom Motorrad-„Kommando" waren scharf auf einen Original „Blauen-Bock-Bembel", als im Sommer der Nachlass des Kult-Moderators Heinz Schenk versteigert wurde. Doch als die Aufrufe bis zu über 2000 Euro in die Höhe schossen, wurde es den Hessen-Fans aus Wiesbaden und Frankfurt zu teuer. Fürtig und Bekkaoui erstanden an Ende immerhin ein paar Original-Apfelweingläser vom Blauen Bock. (dpa)

Quelle: op-online.de