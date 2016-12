Zwei Kriminalfälle aus Hessen bei „Aktenzeichen XY“

Am Mittwoch im TV zu sehen

Kassel/Gießen -Gleich zwei Kriminalfälle aus Hessen sind am Mittwoch (14. Dezember/20.15 Uhr) Thema bei der Sendung "Aktenzeichen XY... ungelöst".

Kurzfristig in die TV-Fahndung aufgenommen wurde nach Angaben der für die Sendung zuständigen Presseagentur vom Dienstag der Fall einer mutmaßlichen Serienmörderin, die einen Mann aus Gießen und zwei Frauen in Düsseldorf getötet haben soll. Moderator Rudi Cerne wird in der Sendung Gegenstände zeigen, die in der Aachener Wohnung der 35-Jährigen gefunden wurden. Die Ermittler können das vermeintliche Diebesgut keinem der Mordfälle zuordnen und erhoffen sich Hinweise auf mögliche weitere Straftaten. Es handelt sich um nostalgische Foto- und Filmausrüstung, darunter eine Film- und eine Videokamera mit Zubehör. Die Frau sitzt seit Mai in Untersuchungshaft. Sie soll ihre Opfer getötet und danach ausgeraubt haben.

Außerdem geht es in der Sendung um den Tod einer 58-Jährigen aus Kassel. Die obdachlose Frau war Ende März 2015 verschwunden, wenige Wochen später wurde ihre Leiche gefunden. Die Lederhose, die sie getragen hatte, fehlte ebenso wie ihr Rucksack und zwei Handys. Die Kriminalpolizei geht von einem Verbrechen aus und hofft auf Hinweise. (dpa)

