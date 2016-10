Fahrgäste prügeln auf Taxifahrer ein

Zwei Überfälle in Frankfurt

Frankfurt - Zwei Taxi-Fahrer sind in Frankfurt angegriffen worden. Einer wurde ausgeraubt, dem anderen gelang es, seine Einnahmen zu behalten.

Drei mutmaßliche Täter wurden festgenommen. Zwei sind noch auf der Flucht, wie die Polizei am Sonntag berichtete. In einem Fall hatte ein 60 Jahre alter Fahrer am Samstag zwei Unbekannte vom Bahnhofsviertel in die Innenstadt gefahren. Als er hielt, stieg der hinten sitzende Mann aus und gab ihm 15 Euro durch das geöffnete Seitenfenster. Der Fahrer wollte für das Wechselgeld seine Geldbörse hervor holen, wurde dabei aber von dem Mitfahrer auf dem Beifahrersitz angegriffen.

Als sich der 60-Jährige wehrte und sein Portemonnaie festhalten wollte, schlugen ihn die Täter und zogen seinen Schal zu. Sie flüchteten mit rund 370 Euro. Von ihnen fehlte zunächst jede Spur.

Ein anderer Taxifahrer wurde ebenfalls am Samstag von drei Fahrgästen im Alter von 22 und 23 Jahren angegriffen: Einer packte ihn während der Fahrt am Hals, ein zweiter schlug zugleich auf ihn ein, und der dritte machte sich an der Schaltung des Wagens zu schaffen. "Zusammen verlangte man die Herausgabe der Barschaft", heißt es im Polizeibericht. Dem 43-Jährigen gelang es, am rechten Fahrbahnrand zu halten. Von dort flüchteten die Täter ohne Beute über das Gelände einer Tankstelle, konnten aber kurz darauf vorübergehend festgenommen werden. (dpa)

Neues Taxi auf Londons Straßen Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa