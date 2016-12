Zwischen Luxus und Siff

Das Frankfurter Bahnhofsviertel hat sich herausgeputzt – aber längst nicht in allen Ecken

Frankfurt - Elend und Luxus liegen im Frankfurter Bahnhofsviertel ganz nah beieinander. Der kleine Stadtteil erlebt zugleich Gentrifizierung und Verwahrlosung. Einfache Lösungen gibt es nicht. Von Ira Schaible

Mehr Szene-Kneipen und steigende Mieten, aber auch eine aggressivere Drogenszene und jede Menge Siff: Im berüchtigten Frankfurter Bahnhofsviertel konzentrieren sich auf engem Raum verschiedene für eine Großstadt typische Trends. „Der Luxus kommt, die Armut steigt, es kommen mehr Bars, und es wird gebaut und renoviert“, bringt es der neue Vorsitzende des Gewerbevereins im Viertel, Ulrich Mattner, auf den Punkt. Die Geschäftsleute wollen mehr zu einem positiven Wandel des Rotlichtviertels beitragen. „Wir sind der bunteste, lebendigste und kreativste Stadtteil Frankfurts.“

Um gegen die wachsende Gruppe der Dealer vorzugehen, die zugleich aggressiver werden, ist die Polizei derzeit jeden Tag mit rund 100 Kräften zusätzlich in der unterirdischen Geschäftspassage des Hauptbahnhofs und dem Quartier unterwegs. Das solle auch so lange so bleiben, bis sich Anwohner, Geschäftsleute, Pendler und Touristen wieder sicher fühlten, hatte Polizeipräsident Gerhard Bereswill versprochen.

Innerhalb von drei Wochen kontrollierten die Beamten mit ihrer neuen BAO (Besondere Aufbauorganisation) fast 3 500 Menschen, erteilten nahezu 400 Platzverweise und stellten fast ebenso viele Anzeigen, mehr als die Hälfte davon wegen Drogen, wie die Polizei gestern berichtete.

Der Gewerbeverein findet das neue Konzept zwar gut, der Vorsitzende Mattner gibt aber auch zu bedenken: „Da werden nur Löcher gestopft. Sobald die Polizei wieder weg ist, kommen die Drogendealer wieder.“ Bereswill setzt allerdings nicht nur auf Abschreckung, sondern geht auch davon aus, dass mehr Täter gefasst werden. Dies soll nicht allein durch mehr Kontrollen erreicht werden, sondern auch durch gezielt an einzelnen Tätern orientierten und verdeckten Ermittlungen – inklusive Telefonüberwachung. Außerdem sollen nach Gesprächen mit der Staatsanwaltschaft Rauschgifthändler, die mit kleinen Mengen erwischt werden, künftig nicht mehr so schnell auf freien Fuß gesetzt werden.

Polizei ist allerdings nicht der Weg, um Schwerstabhängige wieder in die Drogeneinrichtungen im Viertel und weg von der Straße zu bekommen. Bereswill bekennt sich auch ausdrücklich zum sogenannten Frankfurter Weg, der auf Hilfe für Drogensüchtige setzt. Gefragt sind das Gesundheitsdezernat und die Suchthilfe. Denn der Konsum von Crack bei den seit Jahren konstant rund 450 bis 500 schwer Abhängigen hat zugenommen. Und Crack macht viel unruhiger und aggressiver als Heroin. Das sorgt für neue Probleme in den Einrichtungen und auf der Straße.

Der Gewerbeverein fordert einen „Frankfurter Weg 2.0“ und macht zu dem „hochkomplexen Thema“ einige Vorschläge: Eine kleine geschlossene Drogenszene in einem abgegrenzten Bereich wie dem leerstehenden alten Polizeipräsidium beispielsweise.

Die Geschäftsleute wollen aber auch mehr Kameras und vor allem mehr Licht in dunklen Ecken, das vom Dealen abhalten soll. Die für aggressive Drogenhändler berüchtigte und mit Spielhallen gepflasterte Taunusstraße müsse verkehrsberuhigt, mit breiteren Bürgersteigen und Bäumen ausgestattet werden. Dann könne sie es mit den parallel verlaufenden schicken Straßen Kaiser und Münchener aufnehmen.

Straßenfeste und Flohmärkte sollen das Viertel attraktiver machen. Der Gewerbeverein denkt auch über einen Weihnachtsmarkt und einen verkaufsoffenen Sonntag nach. Gemeinsame Säuberungsaktionen gehören auch zum Programm. „Ich mache jeden Abend eh noch eine Stunde vor dem Laden sauber“, sagt Nazim Alemdar, der seit 37 Jahren im Bahnhofsviertel arbeitet und einen kultigen Bier-Kiosk betreibt. „Das ist unser Viertel. Das müssen wir sauber halten.“ Die Zusammenarbeit mit der Stadt sei wichtig, koste aber auch viel Zeit. „Bis zum ersten Pissoir hat es fünf Jahre gedauert.“ J dpa

