Mädchen (12) bei Unfall getötet, Arbeiter in Lebensgefahr

Tragische Unfälle in Frankfurt

Frankfurt - Ein zwölf Jahre altes Mädchen ist in Frankfurt-Bonames bei einem Unfall mit einem Lastwagen ums Leben gekommen. Am Osthafen wird zudem ein Bauarbeiter lebensgefährlich verletzt.

Der Lkw fuhr ersten Ermittlungen zufolge am Übergang der U-Bahn-Haltestelle Kalbach los, als sich die Schranken öffneten. Wie die Polizei weiter berichtete, übersah der Fahrer das Mädchen, das mit einem Rad unterwegs war. Das Kind starb noch an der Unfallstelle. Der Unfall passierte gegen 16.55 Uhr in der Straße Oberer Kalbacher Weg. Die Ermittlungen dauern an.

Ein Bauarbeiter ist zudem am Dienstag im Frankfurter Osthafen von einem Gerüst gestürzt und lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann sei aus dem 6. oder 7. Stock gefallen, berichtete die Polizei. Wie es zu dem Unfall kam, war zunächst unklar. Der Mann sei wiederbelebt und in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Feuerwehr mit. Einzelheiten standen zunächst nicht fest. (dpa/dr)

Die wichtigsten Notruf-Nummern Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa