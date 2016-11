BMW X1 macht als Gebrauchter eine gute Figur

Starker kleiner Kraxler

Zuverlässiger Begleiter: Die Prüf- und Pannenexperten attestieren dem BMW X1 abgesehen von Kleinigkeiten gute Qualitäten.

Der BMW X1 macht als Lifestyle-SUV vieles richtig. Nicht nur die Pannenbilanz ist nahezu makellos, auch beim TÜV gibt es kaum Probleme. Doch wer einen Gebrauchten sucht, sollte auf das Baujahr achten.

Wie wichtig das Thema Lifestyle bei den SUV ist, zeigt der BMW X1. Das kleinste Auto seiner Art der Marke verzichtet auf spezielle Geländeeigenschaften und fährt in der Basisausführung mit Heck- statt Allradantrieb.

Assistenten und Luxus-Extras sind beim X1 ebenfalls verfügbar - und es gibt kräftige Motoren. Doch auch wer ein hochbeiniges Modeauto fährt, schätzt Zuverlässigkeit. Der BMW X1 verkörpert sie wie nicht viele Autos.

"Die fällige TÜV-Prüfung geht meist unproblematisch über die Bühne", resümiert der "TÜV-Report" 2016. Die ansonsten weiße Weste wird nur durch das Abschneiden der Scheinwerfer und der Feststellbremse bei der Kfz-Hautuntersuchung (HU) befleckt. Die Mängelquote der vorderen Beleuchtung bewege sich im Mittelfeld, und das Problem mit der Handbremse haben nur die alten X1. Ansonsten ist laut dem Report alles im grünen Bereich.

Auch ist das Modell als Liegenbleiber am Straßenrand fast nie zu sehen: "Der X1 glänzt von Anfang an mit einer tadellosen Pannenbilanz", schreibt der ADAC mit Blick auf seine aktuelle Pannenstatistik. Zu den "wenigen und geringen" Problemen gehören demnach Fehlermeldungen des Reifendruckkontrollsystems bei bis 2012 gebauten Exemplaren und hängende Ventile der Abgasrückführung (2009 und 2013). Das war's dann aber auch schon - bis auf zwei Rückrufe.

Der eine wurde im April 2014 gestartet und betraf 10.800 Autos der Bauzeit September 2009 bis November 2011, bei denen aufgrund fehlerhafter Verschraubung der variablen Ventilsteuereinheit im Zylinderkopf ein Motorschaden drohte. Der andere datiert vom Oktober 2013 als 6000 Fahrzeuge der Bauzeit Juni 2012 bis August 2013 wegen mangelnder Bremsunterstützung zurück in die Werkstätten mussten. Der X1 kam 2009 in den Handel und fährt seit 2015 in der zweiten Generation. Er war das erste SUV der Münchner Marke, das auch ohne Allradantrieb angeboten wurde.

Modellpflege 2012

Die Modellpflege von 2012 brachte dem 4,45 Meter langen Auto eine leicht veränderte Front- und Heckpartie, einige technische Änderungen, darunter überarbeitete Motoren und weitere Ausstattungsoptionen. Kurz vor der Einführung von Nummer zwei gab es 2014 noch mal ein kleines Facelift.

Speerspitze der Motoren ist der Reihensechszylinder im 28i, der auf 190 kW/258 PS kommt und zwischen 2009 und 2011 neu im Angebot war. Die restlichen Benziner, durch die Bank weg Vierzylinder, leisten je nach Generation und Baujahr 100 kW/136 PS bis 180 kW/245 PS. Dieselseits reicht die Spanne von 85 kW/116 PS bis 170 kW/231 PS.

Auf dem Gebrauchtwagenmarkt ist ein X1 nach Erhebungen des Marktbeobachters Eurotax-Schwacke ab durchschnittlich 12.750 Euro zu haben. Diesen Wert notiert die Schwacke-Liste für den X1 sDrive 18d mit 105 kW/143 PS von 2009. Sie geht dabei von einer Laufleistung von 131.300 Kilometern aus. Wer den Sechsender sucht, muss für den xDrive 28i demnach noch mindestens 17.400 Euro für ein Auto von 2009 einplanen (96 200 Kilometer). Mit noch 24.250 Euro ist der X1 xDrive 20i Sport Line mit 135 kW/184 PS von 2014 notiert (35.900 Kilometer).

dpa/tmn