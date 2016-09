Die neue Mercedes E-Klasse als Kombi

Klappe auf! Bis zu 19 Wasserkästen sollen in das elegante Gefährt passen.

Es war im Jahr 1978, als Mercedes mit dem S 123 T-Modell den Beginn seiner traditionsreichen Kombi-Baureihe einläutete. Deutschland ist ein Kombiland – und noch heute ist jede zweite verkaufte E-Klasse in Deutschland ein T-Modell.

Gerade deshalb hat Mercedes heuer seinem Kult-Modell ein erneutes, umfangreiches Update verpasst. Denn die E-Klasse gibt es nun auch in der Version mit extra viel Ladefläche.

Aber was heißt viel? „Der größte Laderaum im Segment“, verspricht Ola Källenius, Vorstandsmitglied der Daimler AG. Konkret sind das 640 bis 1820 Liter, die das neue T-Modell laden kann. Letzteres bei vollständig umgeklappter Rückbank. Damit finden beispielsweise 19 Kästen mit Wasserflaschen Platz. Neu ist die sogenannte Cargo-Funktion. Dabei werden die Rücksitzlehnen um zehn Grad steiler gestellt. Das schafft ein zusätzliches Volumen von 30 Litern, wobei die volle Nutzbarkeit als Fünfsitzer beibehalten wird. Und trotz des immensen Platzangebotes hat es Mercedes geschafft, dem T-Modell ein sportliches und gleichzeitig elegantes Design zu verpassen. Die kantigen Zeiten von einst sind dabei längst Geschichte. Im Inneren haben sich die Designer klar an das preisgekrönte Konzept der Limousine gehalten. Kurzum: Neben einer klaren Funktionalität, durch eine große Navigationseinheit und ein dabei einfaches Bedienkonzept überzeugt die E-Klasse mit edlem Interieur, das wahrlich keine Wünsche offen lässt. Im Vergleich zum Vorgänger bietet sie zudem auf allen Sitzen mehr Beinfreiheit.

+ Edel Kombi: Die Preise für das Mercedes E-Klasse-T-Modell starten bei 48.665 Euro. © Mercedes

Auch in der Motorisierung sind den Wünschen (fast) keine Grenzen gesetzt: vom E 200 (184 PS), dem E 250 (211 PS) über den E 400 mit Allradantrieb und Sechszylindermotor (333 PS) bis zum absoluten Kraftpaket aus der Performance-Reihe. Der AMG E 43 ist ausgestattet mit einem Sechszylinder-Biturbo und bringt es auf stolze 401 PS. Von null auf 100 km/h beschleunigt er in beachtlichen 4,7 Sekunden. Und auch wer auf seinen Dieselmotor nicht verzichten möchte, kommt in der neuen T-Modell-Reihe auf seine Kosten. Entweder mit dem E 220 d (194 PS) oder dem größeren Dieselbruder, dem E 350 d mit 258 PS. Viele Modelle, viele Zahlen. Aber wie fährt es sich denn nun, das neue Raumwunder?