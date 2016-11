Lastwagen zieht Gleitschirmflieger den Berg hinauf

Spektakuläres Werbe-Video

+ © Volvo Trucks Der Gleitschirm ist mit einem Seil am Lkw befestigt. © Volvo Trucks

In einem Werbefilm von Volvo Trucks zieht ein LKW einen Gleitschirmflieger eine kurvenreiche Bergstraße hinauf. Dabei kommt es auf eine konstante Geschwindigkeit an.

Normalerweise fliegen Gleitschirme ja eher den Berg hinab anstatt hinauf. Der schwedische Autobauer Volvo dreht den Spieß nun um: In einem Promovideo ist zu sehen, wie ein Truck einen Berg erklimmt. Das besondere daran: An einem Seil hängt ein Gleitschirmflieger am Lastwagen. Damit der Schirm in der Luft bleibt, benötigt er jedoch eine gleichmäßige Geschwindigkeit.

In dem Promo-Video namens "The Flying Passenger" (dt.: der fliegende Passagier) stellt Volvo den Truck FH vor, der laut Herstellerangaben mit einem einzigartigen Antriebsstrang ausgestattet ist. Die spezielle Doppelkupplungstechnologie soll dabei ein Schalten ohne Unterbrechung der Zugkraft ermöglichen. Dabei geht laut Volvo auch unter schwierigen Straßenbedingungen kein Drehmoment verloren, wie das Video demonstriert. Der Film wird Ende November auf der Volvo-Seite zu sehen sein.

Vorab gibt es einen Trailer der Aktion:

Der schwedische Hersteller Volvo hat immer wieder mit seinen außergewöhnlichen Werbefilmen beeindruckt. Unter anderem war darin bereits Jean-Claude Van Damme mit seinem Spagat zwischen zwei Trucks zu sehen, sowie ein winziger Hamster, der einen Lkw fährt.