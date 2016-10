Lifehack für Postmuffel: Briefmarken-Trick wird im Web gefeiert

München - Eine Internet-Userin ist auf einen Briefmarken-Trick gestoßen, der eigentlich nicht geheim ist, den aber trotzdem die wenigsten kennen - damit löst sie Begeisterung aus.

Briefe schreiben? Dauert doch viel zu lange! Lieber schnell eine WhatsApp-Nachricht eintippen oder eine Sprachmemo aufnehmen. Nur noch wenige Menschen betrachten das geschriebene Wort als mögliches Verständigungsmittel. Ab und an muss es dann aber doch mal sein. Ob Behördenschreiben, Kündigungen oder einfach eine Geburtstagskarte an die Oma.

Aber zum Briefeschreiben braucht man eine Briefmarke und meistens hat man keine zur Hand. Die Post hat sich für diesen Fall etwas einfallen lassen: Das Handyporto. Es funktioniert ganz einfach: Es genügt, eine SMS mit dem Begriff „Karte“ oder „Brief“ an die Nummer 22122 zu senden. Sie erhalten dann in kürzester Zeit eine Antwort, die eine 12-stellige Zahl beinhaltet. Übertragen Sie diese Zahl nach folgendem Muster ins Briefmarkenfeld Ihres Briefes oder Ihrer Postkarte:

1234

5678

9012

Die Kosten für die Frankierung wird von Ihrem Prepaid-Konto abgebucht bzw. zu Ihrer Handyrechnung hinzugefügt. Ist doch ganz einfach, oder?

Diesen Trick kennen nur die wenigsten. Dabei gab‘s das Angebot eigentlich wohl schon von 2008 an, dann wurde es eingestellt und nach Angaben der Post 2016 wieder eingeführt. Die Journalistin Carline Mohr hat den Kniff via Twitter publik gemacht - und viele ihrer Follower begeistert:

Der @schmarsten kennt den weltbesten Livehack für Leute, die nie Briefmarken haben: "Brief" per SMS an 22122. Mein Leben steht Kopf. pic.twitter.com/qcN6hnrzix