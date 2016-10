Hoher Bedarf an Fachkräften im Personalwesen

Studie

+ © PantherMedia / GaudiLab Der Bedarf an Fachkräften im Personalbereich ist merklich angestiegen. © PantherMedia / GaudiLab

Eine aktuelle Studie zeigt, dass die Nachfrage nach Fachkräften im Personalwesen deutlich gestiegen ist. Oktober 2014 bis September 2015 waren es noch knapp 72.200 Stellen im HR-Bereich, in den darauf folgenden zwölf Monaten gab es einen Zuwachs von fast 17.300 Stellen.

Wie eine aktuelle Analyse des Adecco Stellenindex zeigt, ist vor allem die Nachfrage von Personaldienstleistern in Deutschland gestiegen. Den Großteil aller Jobs bieten demnach Personaldienstleistungsunternehmen an.

Gute Perspektiven für Personalfachkräfte bieten darüber hinaus Industrieunternehmen, Dienstleister im freiberuflichen, wissenschaftlichen und technischen Bereich sowie Handel, Banken und Versicherungen.

Überdurchschnittlich viele Akademiker gesucht

Akademiker haben besonders gute Chancen: 45 Prozent aller Stellen im Personalwesen waren an Fachkräfte mit Studienabschluss gerichtet. Das wirtschaftswissenschaftliche Studium bietet dabei die beste Voraussetzung für eine Karriere im HR-Bereich. Aber auch Sozial- und Geisteswissenschaftler haben sehr gute Aussichten.

Und nicht nur erfahrene HR-Fachkräfte, sondern auch Young Professionals können sich über die überdurchschnittlichen Einstiegschancen freuen. Sehr viele Angebote gab es auch für Praktikanten und Werkstudenten. Eine Ausbildung wurde dagegen selten angeboten: Nur knapp 800 Lehrstellen konnte der Adecco Stellenindex in den letzten 12 Monaten verzeichnen.

Viele Angebote für Sachbearbeiter und Disponenten

Personalsachbearbeiter wurden mit 13.450 Stellenausschreibungen am häufigsten gesucht. 11.320 Angebote richteten sich an Personalberater oder Disponenten. Sehr gefragt sind auch Recruiter, Lohnbuchhalter, Entgeltabrechner und Personalreferenten. Im Bereich der Personalentwicklung wurden 4.380 Stellen angeboten. HR-Business Partner hatten gut 3.700 vakante Positionen zur Auswahl.

Sehr viele Stellen in Bayern zu besetzen

Jeweils knapp ein Fünftel aller Stellen für Fachkräfte im Personalbereich war in Bayern und Nordrhein-Westfalen zu besetzen. Baden-Württemberg folgt mit 18 Prozent. Ein Einsatzort in Hessen wurde in 12 Prozent der Ausschreibungen angegeben. Berlin landet mit 7.740 Angeboten auf Platz fünf.

Von Simona Asam