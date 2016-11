Erste Hilfe im Urlaub: Ihre Reise-Apotheke

Endlich Urlaub! Die Seele baumeln lassen, ohne Pflichten in den Tag hineinleben, unbekannte Orte entdecken, exotisches Essen ausprobieren und neue Leute kennenlernen. Doch auch an die Reise-Apotheke sollte gedacht sein.

Beim Kofferpacken für die Reise denkt man an alles: Handy- ladekabel, die Flipflops für den Strand und das hübsche Kleid zum Essengehen. Doch damit der Erholung auch wirklich nichts im Weg steht, sollte die Reise- apotheke mit auf die große Fahrt kommen. Der neue Tagesrhythmus, lange Flüge, ungewohntes Essen – das alles kann dazu führen, dass man sich unwohl fühlt oder sogar krank wird. Für die tz hat Barbara Stiglmaier, Inhaberin der Ahorn- Apotheken in Fürstenfeldbruck, die perfekte Reiseapotheke zusammengestellt.

+ Für uns hat Barbara Stiglmaier, Inhaberin der Ahorn- Apotheken in Fürstenfeldbruck, die perfekte Reiseapotheke zusammengestellt. © Westermann

Natürlich kann man auch im Ausland zum Arzt oder in die Apotheke gehen, doch Medikamente haben andere Namen, Beipackzettel werden auf Spanisch oder Englisch auch nicht verständlicher, und gegen die meisten Wehwehchen lässt es sich wunderbar vorsorgen. Damit die Reisemedikamente nicht zu teuer werden, rät Barbara Stiglmaier ihren Kunden, Tabletten oder Salben aus der Hausapotheke einzupacken und nur das zu kaufen, was nicht mehr vorrätig ist. Und: Nicht jeder muss für alle Fälle gewappnet sein. Die Expertin rät zur Gelassenheit:. „Viele wissen, wo ihre Schwachpunkte sind: Manche leiden eher an Darmproblemen, andere bekommen leicht Ohrenweh, die Reiseapotheke sollte nach den individuellen Bedürfnissen zusammengestellt werden.“ Man sollte darauf achten, dass die Arzneien möglichst bei Raumtemperatur gelagert werden können. Eine Grundausstattung, mit der man für alle Fälle gewappnet ist, könnte so aussehen: