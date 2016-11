Video: Schlange im Flugzeug versetzt Passagiere in Schrecken

Kurioser Vorfall

Die Fluggäste brechen in Panik aus, als sich plötzlich eine echte Schlange von der Gepäckablage abseilt. Ein Amateurvideo zeigt die Situation an Bord.

Da haben die Fluggäste der Aeromexico einen echten Schrecken erlebt: Bei dem Flug befand sich nämlich ein blinder Passagier in Form einer Schlange an Bord. In einem Handyvideo ist zu sehen, wie das Reptil langsam hinter der Gepäckablage hervor kriecht und dann nach unten fällt.

Wie die Nachrichtenseite ABC News berichtet, handelt es sich laut Zeugenaussagen dabei um eine grüne Schlange von rund einem Meter Länge. Im Video ist zu erkennen, wie sich die Passagiere in Panik aus dem Sitzgurt befreien und sich vor dem Tier in Sicherheit bringen. Dann bricht das Video ab.

Die Fluggäste schafften es schließlich, die Schlange mit einer Decke einzufangen. "Es war eine beängstigende Situation, aber die Leute blieben ruhig, weil die Schlange sich die Schlange nicht befreien konnte und niemand hysterisch wurde", berichtete eine Augenzeugen ABC News.

Als die Maschine in Mexiko City landete, nahmen sich Tier-Experten der Schlange an. Aeromexico kündigte an, herauszufinden, wie die Schlange in die Flugkabine gelangte und wird Schritte einleiten, damit solch unangenehme Vorfälle nicht mehr passieren.

Kurioserweise erinnert der Vorfall an den Actionfilm "Snakes on a Plane" aus dem Jahr 2006 mit Samuel L. Jackson. Auch hier ging es um eine unangenehme Konfrontation mit Schlangen im Flugzeug.

Dieses Jahr hat bereits eine Schlange in einem skandinavischem Flugzeug für Chaos gesorgt. Auch in den USA kommt es in letzter Zeit immer häufiger zu tierischen Auseinandersetzungen in der Kabine.

