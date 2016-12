Wohn-Trend 2017: Chalet Chic

Wohnen im Alpenlook

Ein eingebauter Kamin im Chalet Stil macht die Wohn-Atmosphäre gleich gemütlicher.

Tradition trifft auf stilvolles Design: Mit viel Holz und hellen Farben bringen Sie auch in Ihr Wohnzimmer Hütten-Flair.

Im Kamin prasselt das Feuer und verbreitet eine heimelige Stimmung, überall liegen kuschlige Felle und es riecht nach frischem Holz und Tannenzweigen: Wer schon einmal in einer Hütte oder Chalet übernachtet hat, der erinnert sich immer wieder gern an den besonderen Charme, den es ausstrahlt.

Wohn-Trend 2017: Der Alpenlook in Kombination mit Greige

Das Gute daran: Der Alpenlook ist jetzt groß im Trend. Doch wie beschreibt man ihn am besten? Der Wohnstil ist einerseits farblich sehr minimalistisch und andererseits wirkt er durch viele Holzelemente sehr einladend und gemütlich. Wie wäre es also mit einer Wand in Greige, der Trendfarbe 2017, einer Mischung aus Grau und Beige?

Warme Felle, karierte Decken und Bauernmöbel: So geht der Chalet Chic

Besonders schick sieht der Look aus, wenn die gesamte Wand zudem mit Schieferplatten verkleidet ist. Dazu ein weißes Lammfell auf dem beigen Sofa oder als Vorleger im Schlafzimmer, eine rot-weiß karierte Bettwäsche und ein alter Bauerntisch als Nachttisch.

Als Deko passen hier gut kleine Deckchen mit gestickten Alpenmotiven, viele Kerzen oder auch ein Hirschgeweih an der Wand. Voilà, fertig ist der Berghüttencharme.

Wem das noch nicht genug ist, der kann sich zuhause auch einen Kamin einbauen lassen und daneben das selbst gespaltene Holz stapeln. Eingezogene Holz-Dachstreben machen den Chalet-Chic komplett.

Viele Holzelemente und gedeckte Farben sorgen für stilvolles Hütten-Flair

Grundsätzlich ist bei Einrichtungsideen im Alpenstil zu beachten, dass die Räume stets hell und lichtdurchflutet sind. Am besten kombinieren Sie hierzu viel Weiß mit gedeckten Erdfarben. Gerne können Sie zudem gebrauchte und/oder restaurierte Bauernmöbel- und Accessoires vom Flohmarkt verwenden. Dadurch wirkt die Wohn-Atmosphäre richtig urig – und damit auch authentisch.

Von Jasmin Pospiech