Chemie-Versuch geht schief: Schüler und Lehrer verletzt

Giftiges Chlorgas tritt aus

Darmstadt - Bei einem chemischen Experiment haben sich an einer Schule in Darmstadt vier Schüler und ein Lehrer leicht verletzt. Sie erlitten Atemwegsreizungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte.

Die 15 bis 17 Jahre alten Jugendlichen und der Pädagoge hatten am heutigen Donnerstagvormittag an der Mornewegschule giftiges Chlorgas eingeatmet, das bei dem missglückten Versuch freigesetzt wurde. Während die Feuerwehr den Klassenraum lüftete, sperrte die Polizei sicherheitshalber die Straßen rund um die Schule für den Verkehr. Gefahr für Anwohner und andere Klassen habe aber nicht bestanden, sagte eine Sprecherin der Behörde. (dpa)

