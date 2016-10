Missbrauch an Elly-Heuss-Knapp-Schule: Weitere Opfer

Schmerzensgeld von 10.000 Euro pro Person

+ © dpa Die Elly-Heuss-Knapp-Schule in Darmstadt. © dpa

Darmstadt - Im Missbrauchsskandal an der Darmstädter Elly-Heuss-Knapp-Schule haben sich weitere Opfer gemeldet. Bei der Vorstellung eines Gutachtens vor etwa drei Wochen war von mindestens 35 Betroffenen ausgegangen worden, der Fall liegt lange zurück.

Inzwischen hätten sich noch einige ehemalige Schüler gemeldet, "weniger als zehn", sagte die ehemalige Präsidentin des Oberlandesgerichts Frankfurt, Brigitte Tilmann. Sie ist eine Mitautorin des Berichts. "Ich bin mir sicher, dass es noch mehr werden." An der Schule hat ein Lehrer dem Gutachten zufolge zwischen 1961 und 1994 systematisch Schüler missbraucht. Der Fall erinnert an den der Odenwaldschule, wo von mindestens 132 Opfern ausgegangen wird. Auch hier wurde das Ausmaß der Übergriffe lange verschwiegen.

Tilmann ging davon aus, dass sich nicht alle Opfer melden werden. "Manche wollen nichts mehr damit zu tun haben. Das muss man akzeptieren." Ein Sprecher des Kultusministeriums kündigte an, dass das Kabinett das in Aussicht gestellte symbolische Schmerzensgeld von 10.000 Euro pro Person "in Kürze beschließen" werde. Inzwischen liege die 168 Seiten lange Fassung des Missbrauchs-Berichts vor. (dpa)