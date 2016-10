Motorradfahrer bei Unfall auf A5 schwer verletzt

Hubschrauber-Einsatz auf der Autobahn

Seeheim-Jugenheim - Bei einem Unfall auf der A5 in der Nähe der Anschlussstelle Seeheim-Jugenheim ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden.

Auf der A5 ist am heutigen Samstagmittag ein 62-jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Euskirchen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verlor der Mann auf der Autobahn in der Nähe der Anschlussstelle Seeheim-Jugenheim gegen 15 Uhr die Kontrolle über sein Motorrad und prallte in die Leitplanke, laut Ermittlungen war kein weiteres Fahrzeug an dem Unfall beteiligt. Der 62-jährige Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, die A5 war zeitweise voll gesperrt. (nb)

Rubriklistenbild: © picture-alliance/ dpa