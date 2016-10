Neun Jahre Haft nach Angriff mit Fleischerbeil

Zehnjährige Tochter versuchte Mutter zu helfen

Darmstadt - Ein Mann hat seine Lebensgefährtin vor den Augen der zehnjährigen Tochter mit einem Fleischerbeil schwer verletzt haben.

Mehrmals schlug er mit einem Fleischerbeil vor den Augen der Tochter auf seine Lebensgefährtin ein: Für diesen brutalen Angriff ist ein 48 Jahre alter Mann zu einer Haftstrafe von neun Jahren verurteilt worden. Das Landgericht Darmstadt sprach ihn am Mittwoch des versuchten Totschlags schuldig. Die Staatsanwaltschaft hatte auf versuchten Mord plädiert. Der Mann hatte im Frühjahr dieses Jahres seine damalige Lebensgefährtin in ihrer Darmstädter Wohnung mit dem Küchenbeil attackiert. Selbst im Treppenhaus schlug er weiter auf sie ein, bis sich die Frau in die Wohnung einer Nachbarin retten konnte. Die zehnjährige Tochter der Frau versuchte, ihrer Mutter zur helfen und musste alles mit ansehen. (dpa/lhe)

