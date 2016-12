Holpriger Weg zur Prinzessin

Groß-Umstadt - Von der verhassten Stieftochter zur freudestrahlenden Prinzessin. Wem fällt da nicht sofort Aschenputtel ein? Das Musical gastiert am Donnerstag in Groß-Umstadt.

Wer kennt sie nicht, die Geschichte vom Aschenputtel mit dem schönstes Happy End aller Zeiten? Pünktlich zur Vorweihnachtszeit präsentiert der deutschlandweit erfolgreiche Musical-Veranstalter Theater Liberi den märchenhaften Klassiker fröhlich und dennoch romantisch inszeniert als Familienerlebnis in der Stadthalle (Am Darmstädter Schloss 6) in Groß-Umstadt. Der Vorhang für das Musical- Highlight der Theatermacher aus Bochum hebt sich am kommenden Donnerstag, 15. Dezember, um 16 Uhr. Es ist die ewig junge Geschichte: Trotz aller Widrigkeiten am Hofe ihrer Stiefmutter lässt sich das brave Waisenmädchen Aschenputtel nicht unterkriegen. In ihrer Gutmütigkeit und in ihrem reinen Herzen bleibt sie unerschütterlich, erträgt die fortwährenden Demütigungen und hält an ihrem Traum vom Glück fest. Eines Tages, so will es das Märchen, begegnet Aschenputtel zufällig ihrem Traumprinzen.