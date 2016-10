Leiche in brennendem Haus in Dieburg gefunden

Identität und Brandursache noch unklar

Dieburg - Bei einem Brand am frühen Morgen ist in Dieburg eine Leiche gefunden worden. Ob es sich um die 88-jährige Bewohnerin handelt, steht noch nicht zweifelsfrei fest. Das Haus wurde abgerissen.

Nach dem Brand eines Einfamilienhauses in der Dieburger Römerstraße heute am frühen Morgen sind die Löscharbeiten der Feuerwehr noch in vollem Gange und werden voraussichtlich bis 19 Uhr dauern. "Die Feuerwehr hat das Technische Hilfswerk mit schwerem Gerät angefordert", berichtete ein Sprecher der Polizei. Um auch an die letzten Glutnester vorzudringen, mussten zunächst Teile der Fassade und das Dach des Hauses abgetragen werden. Am Nachmittag rissen die Helfer das Haus ab. Bei dem Feuerwehreinsatz war eine Leiche gefunden worden. Die Identität ist noch nicht geklärt. Es könnte sich um die 88-jährige Bewohnerin handeln, die dort allein lebe. „Das steht aber noch nicht zweifelsfrei fest“, heißt es von der Polizei. Den Polizeiangaben zufolge wurde der Leichnam im Eingangsbereich des Hauses aufgefunden.

Auch ob sich weitere Opfer in dem Gebäude befinden, war zunächst unklar, wie die Polizei am Vormittag mitteilte. Aus Sicherheitsgründen konnten lange Zeit weder die Feuerwehrleute noch die Ermittler der Kriminalpolizei in das Haus in der Römerstraße gelangen. „Daher können wir auch zur Brandursache noch nichts sagen“, teilte ein Polizeisprecher in Darmstadt mit. Erste Erkenntnisse dazu seien nicht vor Mittwochnachmittag zu erwarten.

Das Feuer war am Morgen gegen 6 Uhr ausgebrochen. Das Haus stand komplett in Flammen, Häuser in der Nachbarschaft waren laut Polizei und Feuerwehr nicht gefährdet. Eine Evakuierung sei daher nicht nötig gewesen. An den Löscharbeiten sind die Wehren aus Münster und Dieburg beteiligt. Insgesamt sind laut Feuerwehr 79 Rettungskräfte im Einsatz. (dani)

Quelle: op-online.de