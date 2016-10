Martinsmarkt mit mittelalterlicher Musik

Dieburg - Die Stadt rüstet sich zum 31. Martinsmarkt: Auch nach dem Jubiläum im vergangenen Jahr umfasst das Angebot 150 Stände, historisches Treiben und viel Musik. Zu einem Grafenlager gesellen sich außerdem noch eine Falknerin und kreative Kunsthandwerker. Von Jens Dörr

Viel Musik drin ist beim Dieburger Martinsmarkt im übertragenen Sinne in jedem Jahr. Schließlich hat sich die 1986 ins Leben gerufene Veranstaltung des Dieburger Gewerbevereins längst einen Ruf weit über die nähere Umgebung hinaus erworben und lockt Anfang November Tausende in die Innenstadt und den Fechenbach-Park, wo der historische Marktteil aufgebaut wird. Kommende Woche – vom 4. bis zum 6. November – findet die 31. Ausgabe statt. Und auch im wortwörtlichen Sinne wird viel Musik drin sein.

+ Sie gehören zu den Stars des Martinsmarkts: Die schnatternden Gänse von Bauer Mann aus Groß-Zimmern. © Archiv-Foto: Just

So hat der Dieburger Kaufmann Alois Ostner (Kaufhaus Enders), der seit 1988 Marktmeister ist, nicht nur aufs Neue die Eppertshäuser Folk-Band Saytensprung (Samstag und Sonntag) für die Bühne vor dem Marktplatz verpflichtet. Neben Saytensprung wird die tschechische Gruppe Rebule an allen drei Tagen mittelalterliche Musik im Fechenbach-Park spielen. Dort ist neben der Taverne vor dem Schloss eine zweite Bühne aufgebaut. „Je nach Menge der Menschen vor Ort wird Rebule spontan entscheiden, wann sie einen Auftritt hinlegen”, kündigt Ostner an. Fix ist hingegen der Zeitpunkt für das alljährliche Martinsmarkt-Konzert in der Stadtpfarrkirche St. Peter und Paul: Es findet am Sonntag um 20 Uhr statt. Mitwirkende sind unter der Gesamtleitung von Lothar Oberle in diesem Jahr der Gospelchor RestaConNoi und seine Begleitband. Der Eintritt ist wie in jedem Jahr frei, stattdessen wird eine Spende für das Straßenkinder-Projekt Miguel Couto in Brasilien erbeten.