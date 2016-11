Ein Wochenende nur für Mädels

Jugendcafé Dieburg

Dieburg - Beim Abenteuer-Wochenende für Mädchen geht es mit dem Jugendcafé auf Entdeckungsreise in den Odenwald. Gemeinsam mit anderen Teilnehmerinnen aus dem Landkreis sind die Mädchen aus Dieburg im Albert-Schweitzer-Haus in Lindenfels untergebracht.

Das Albert-Schweitzer-Haus bietet viele Möglichkeiten, ein spannendes Wochenende mit Klettertouren oder Nachtwanderungen zu verbringen. Außerdem können Bändchen geknüpft, aus Specksteinen Schmuck hergestellt oder Gruppenspiele ausprobiert werden. Auch ein Lagerfeuer mit Stockbrot wartet auf die Teilnehmerinnen. Start zur gemeinsamen Busfahrt nach Lindenfels ist am Freitag, 18. November, um 15 Uhr am Jugendcafé. Am Sonntag (20. ) ist gegen 14 Uhr die Rückkehr in Dieburg. Teilnehmen können Mädchen ab zehn Jahren, Anmeldeschluss ist am Montag, 7. November. Die Teilnehmergebühr beträgt 40 Euro, Anmeldungen im Jugendcafé. (kl)