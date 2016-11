Ehrungen und Sketche bei St. Valentin

Eppertshausen - Der katholische Kirchenchor St. Valentin feierte seinen Familienabend. Nach einem Abendessen im Haus der Vereine wurden langjährige Mitglieder geehrt: Marian Gorny ist 25 Jahre aktiv, Reinhard Berker 40 Jahre und Edmund Becker gar seit 60 Jahren.

+ Die Theatergruppe St. Valentin nach einem Sketch. © p

Einige Liedvorträge des Chores, Sketche, sowie gepflegte Musik sorgten für ein abwechslungsreiches Programm. Gelegenheit zum Tanz war auch gegeben. Der Chor besteht derzeit aus 42 Stimmen. Die Männer sind stark in der Unterzahl, sodass die Chorleiterin überwiegend dreistimmige Literatur einübt. Der Singstundenbesuch montags um 20 Uhr im Haus Sebastian kann laut Vorsitzendem Edmund Becker als gut bezeichnet werden. Neben den zwölf Singterminen in Gottesdiensten und einigen weltlichen Veranstaltungen steht 2017 wieder ein Klausursingen, am 21. Mai ein kirchenmusikalisches Konzert zusammen mit dem Mandolinenorchester des Odenwaldclubs, ein Grillabend nach der Sommerpause sowie eine Winterwanderung auf dem abwechslungsreichen Programm. (tm)