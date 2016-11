16-Jährige rauben Teenager aus

Schneller Fahndungs- und Ermittlungserfolg

Dudenhofen - Offensichtlich einen schnellen Fahndungs- und Ermittlungserfolg verzeichneten Polizeibeamte nach einem Straßenraub am Freitag: Gegen 22 Uhr nahmen sie zwei mutmaßliche Täter vorläufig fest.

Die beiden 16-Jährigen sollen knapp eine Stunde zuvor in der Karlstraße einen 17-Jährigen überfallen haben, der in einer Grünanlage am Bahnhof unterwegs war. Der Rodgauer wurde geschlagen und die Täter nahmen ihm Geld sowie eine Soundbox ab. Nach der Flucht der Unbekannten gingen die Beamten ersten Hinweisen nach, wobei ein polizeibekannter Jugendlicher in ihren Fokus geriet. Zeugen melden sich unter Tel.: 069/8098-1234. (siw)

