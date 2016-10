Rodgauer bei TV-Sendung „Die Höhle der Löwen“

Mit Miet-Casino expandieren

Rodgau - Drei Jungunternehmer aus Rodgau wagen sich am 1. November mit ihrer originellen Geschäftsidee in die VOX-Gründer-Show „Die Höhle der Löwen“. Dort stellen sie ihre Firma, ein mobiles Casino, den kritischen Investoren und einem Millionenpublikum vor laufender Kamera vor. Von Simone Weil

Angefangen hat alles mit der Lust am Kartenspiel: Aus Pokerabenden, bei denen unentgeltlich nach Punkten gejagt wurde, entstand die Pokerliga Rodgau, die die Brüder Nikias (34) und Jorin Karner (30) mit dem gemeinsamen Freund Andy Sanders (33) gegründet haben. „Das war just for fun“, sagt Nikias Karner, Vorsitzender des eingetragenen Vereins. Da das Interesse an Poker, aber auch an Blackjack und Roulette und die Nachfrage nach Spielmöglichkeiten und der passenden Ausstattung immer größer wurde, besaßen die drei jungen Männer irgendwann einige Pokertische, einen alten Anhänger und hatten sogar zwei Roulettetische selbst gebaut. Inzwischen ist ein Unternehmen daraus geworden: Die Firma heißt „Casino4Home“ und hat sich aufs Vermieten und Betreuen von mobilen Casinotischen spezialisiert. Eine Halle in Nieder-Roden beherbergt heute mehr als 50 Spieltische und sogenannte Slotmaschinen, die gern einarmige Banditen genannt werden. Außerdem verfügt das Trio über einen eigenen Transporter und einen Aushilfenpool mit 25 bis 30 Personen. Gefragt sind die Spieltische und ein Croupier bei mehr als 150 Veranstaltungen jährlich, für die über 60.000 Kilometer zurückgelegt werden.

„Zu 90 Prozent sind es Firmenkunden, die uns für ihre Veranstaltungen wie Weihnachtsfeiern, Messen oder andere Feste buchen“, erzählt Nikias Karner. Deswegen verzeichnet das Trio auch die zwischen November und Januar eine besonders große Nachfrage: Die macht etwa die Hälfte der jährlichen Buchungen aus. Doch auch Privatkunden wollen sich mit Casinoflair schmücken: Bei Geburtstagen, Junggesellenabschieden und anderen Partys kommen die Rodgauer mit ihren mobilen Casinotischen vorbei, bauen auf und erklären den Gästen die Spiele. Beim Spielen geht nur um Unterhaltung, Geselligkeit und etwas Adrenalin – niemals aber um echtes Geld.

Die Tische sind aus hochwertigem Material, die Croupiers sind geschult und das Zubehör ist original und zum Teil in Las Vegas verwendet worden. Dabei geht es um edle Werkstoffe, denn der Kessel aus Mahagoni am Roulettetisch hat einen Neupreis von 10.000 Euro, wiegt 70 Kilogramm und hat einen Durchmesser von 80 Zentimetern. Kein Wunder also, dass solches Spielgerät lieber geliehen als gekauft wird.

Die drei Geschäftsführer selbst springen nur noch selten während der Hauptsaison ein, schließlich gehen sie immer noch richtigen Berufen nach: Nikias Karner arbeitet als Flugbegleiter und Jorin Karner betreibt einen Internethandel. Der gelernte Mediengestalter Andy Sanders allerdings wird keine Termine als Hochzeitsfotograf mehr übernehmen, denn er steigt zum 1. Dezember hauptberuflich ins Unternehmen ein. Schließlich erreicht das Trio bereits einen sechsstelligen Jahresumsatz.

Ob die Erfolgsgeschichte der drei weiter geht und ob die Löwen anbeißen, zeigt der Fernsehsender VOX am nächsten Dienstag, 1. November, ab 20.15 Uhr. Die Ausstrahlung der im Vorfeld aufgezeichneten Sendung wollen die jungen Unternehmer mit Familie, Freunden und Mitarbeitern auf Leinwand verfolgen und haben sich deswegen zum Feiern in Hainhausen eingemietet.

