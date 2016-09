Das Kinderfest strahlt über Rodgau hinaus

Rodgau - Mit viel Herzblut hat Ursula Keller das städtische Kinderfest organisiert. 19 Jahre lang. Morgen ist ihr letztes Kinderfest. Nächstes Jahr um diese Zeit ist sie schon im Ruhestand. Im Interview berichtet sie über eine Veranstaltung, die weit über Rodgau hinaus ausstrahlt.

+ Ursula Keller © eh

Was ist für Sie das Besondere am Kinderfest in Jügesheim?



Das ist, dass eine Menge Kinder kommen, die sich draußen amüsieren. Für die gibt es nichts Schöneres, als im Wald herumzuspringen und wirklich alles zu erleben, was an diesem Fest möglich ist. Die Eltern und Großeltern können sich beruhigt zurücklehnen. Und man glaubt es nicht, wo die Besucher überall herkommen. Das finde ich toll: dass die Leute in der heutigen Zeit, wo ja überall etwas stattfindet, sagen: Wir gehen gerne zum städtischen Kinderfest.



Woher kommen die Ideen? Woher wissen Sie, was Kindern Spaß macht?



Ich war ja auch mal ein Kind! (lachend) Kinder bewegen sich gern und sie basteln gern. Im Internet bin ich zum Beispiel aufs Körbeflechten gestoßen. Wichtig ist, dass Sie etwas anbieten, was nicht alle haben wie das Kuscheltierkrankenhaus oder eine kleine Schafherde und, und…



Das Kinderfest findet zum 35. Mal statt. Wie hat es sich im Lauf der Zeit entwickelt?



Anfangs haben wir das Kinderfest im Sport- und Kulturamt organisiert. Damals haben wir paar Leute auch noch die Würstchen gebrutzelt und die Pommes frittiert. Heute ist das Catering bei der Freiwilligen Feuerwehr Mitte und den Landfrauen Dudenhofen in den besten Händen.