Reitjagd lässt die Füchse leben

Hainhausen - Unter Hörnerklang und Hundegebell über Stock und Stein - Jagdromantik alter Art zog am Sonntag auf dem Seehof westlich von Hainhausen mehr als 300 Besucher in ihren Bann.

Im Stil einer klassischen Fuchsjagd folgten rund 30 Reiter der Meute, die um die Mittagszeit die Spur aufnahm. Weder Meister Reineke noch anderen Kreaturen wurde auch nur ein Haar gekrümmt. Zum zweiten Mal knüpfte das Rodgauer Jagdkollegium an die Tradition der Jagd-Sonntage an, die bis vor vier Jahren der TV Rembrücken ausgerichtet hatte. Wieder versammelten Carmen Sahm, Monika Stepper, Katharina Keller und Arnold Subtil die Jagdreiter aus der Region auf dem Bauernhof der Familie Keller, wo neben einem rustikalen Imbiss mit Hausmacher Wurst und Eintöpfen auch Programm geboten wurde. Nachdem die Jagdgesellschaft unter großem Hallo aufgebrochen war, konnten Besucher unter anderem die Stallungen mit Schweinen, Gänsen und Laufenten besichtigen. Immer wieder ließen zwischendurch die sieben berittenen Bläser der Rallye Oberhessen ihre Jagdhörner erklingen.

+ Die Jagdhornbläser der Rallye Oberhessen gaben das Signal zur Schleppjagd. © Klemt

Den Beginn der Jagd markierte das Eintreffen der Vogelsberg-Meute. 24 Beagles hatten Master Hans Nimrichter und seine Equipage mitgebracht. Den Reitern vorauseilend, folgten die Hunde einer kurz zuvor gelegten Fährte. Der Duft nach Fuchs spornte die Hunde zu verblüffendem Tempo an. Gemächlicher folgte die Jagdgesellschaft, erstmals in drei Felder eingeteilt: Erfahrene Jagdreiter setzten unter Führung von Bernd Petruschke über mehrere Hindernisse, die in der Feldflur und im Wald vorbereitet worden waren. Eine zweite Gruppe mit Fritz Koch an der Spitze setzte auf Tempo und war über weite Strecken im Galopp unterwegs. Neu war ein drittes Feld für weniger erfahrene Reiter und Einsteiger. Die Führung hatte Rolf Stepper übernommen, tüchtig assistiert von seiner Tochter Rieke. Als jüngste Reiterin übernahm die Elfjährige zeitweise sogar allein die Führung der Gruppe.