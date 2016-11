Live-Ticker: Kandidiert Merkel wieder als Kanzlerin?

Am Sonntag tritt sie vor die Presse

Wirft sie ihren Hut nochmal in den Ring? Angela Merkel macht es spannend.

Berlin - Die Pressekonferenz von Angela Merkel am Sonntagabend wird mit Spannung erwartet: Vermutlich wird sie verkünden, ob sie wieder als Kanzlerin kandidieren wird. Alle Infos im Live-Ticker.

Nach der CDU-Vorstandsklausur wird Kanzlerin Angela Merkel am Sonntag um 19 Uhr vor die Presse treten.

Es wird erwartet, dass Merkel bekannt gibt, ob sie beim Parteitag der CDU im Dezember erneut als Parteivorsitzende kandidieren will.

Gleichzeitig könnte sie eine Kandidatur für eine vierte Amtszeit als Kanzlerin bekanntgeben.

+++ Nach Monaten des Abwartens wird sich Bundeskanzlerin Angela Merkel an diesem Sonntag voraussichtlich zur Frage einer Kandidatur für eine weitere Amtszeit erklären. In Union und SPD gehen inzwischen viele Politiker davon aus, dass die CDU-Vorsitzende ihre Partei als Spitzenkandidatin in den Bundestagswahlkampf 2017 führen will.

Erklärung in der CDU-Parteizentrale

Angela Merkel (62) wird sich am Sonntagabend in der CDU-Parteizentrale vor der Presse erklären. Erwartet wird, dass sie sich dabei nach wochenlangen Spekulationen zu einer erneuten Kanzlerkandidatur äußert. Dass sie einer vierten Amtszeit eine Absage erteilt, gilt als sehr unwahrscheinlich - dafür blickte sie in ihren jüngsten Aussagen zu sehr in die Zukunft. Beim Obama-Besuch in Berlin sagte sie beispielsweise, dass sie versuchen werde, auch mit Donald Trump gut zusammenzuarbeiten.

Jedoch: Die Kritik an Merkel innerhalb Deutschlands wächst und ihre Umfragewerte sinken. Zuletzt lagen ihre Zustimmungsraten bei 33 Prozent, nach der Bundestagswahl 2013 waren es noch 41,5 Prozent. Ihre Pressekonferenz wird daher sowohl im In- als auch im Ausland mit Spannung erwartet. Wir berichten im Live-Ticker.