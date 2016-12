NSU-Prozess: Beate Zschäpe hat sich zum Fall Peggy geäußert

Infos im News-Blog

Beate Zschäpe am 1. Dezember im Gerichtssaal.

München - Beate Zschäpe sagte am Donnerstag im NSU-Prozess zum Fall Peggy aus. Neue Erkenntnisse konnte sie aber nicht liefern. Wir waren vor Ort.

Beate Zschäpe hat am 328. Prozesstag am Donnerstag im NSU-Prozess Fragen zum Fall Peggy und zum psychatrischen Gutachten beantworten.

Die damals neun Jahre alte Peggy ist im Mai 2001 verschwunden.

Im Sommer wurden in einem Wald die Knochen eines Kindes sichergestellt. Am Fundort fanden die Beamten DNA-Spuren des mutmaßlichen Rechtsterroristen Uwe Böhnhardt. Es gibt allerdings Zweifel an einem Zusammenhang.

10.09 Uhr: Der Prozess geht nun wieder seinen gewohnten Gang. Es folgt ein Antrag einer Nebenklägerin.

10.02 Uhr: Fazit: Die mit Spannung erwartete Aussage von Beate Zschäpe bringt keinerlei neue Erkenntnisse. Auch die Prozess-Zuschauer schütteln den Kopf.

10.01 Uhr: Die Stellungnahme zum psychiatrischen Gutachten über Zschäpe stellen die Anwälte zurück, da die Alt-Verteidiger noch ein weiteres Gutachten angekündigt haben.

9.59 Uhr: Sie glaubt, dass sie von einer gebrauchten Festplatte stammen, die Uwe Mundlos gekauft habe.

9.58 Uhr: Erst durch die Akteneinsicht im Prozess habe sie erfahren, dass Bilder von Kinder und Jugendlichen auf dem Computer waren, so Borchert weiter.

9.56 Uhr: Verteidiger Borchert verliest für Beate Zschäpe die Antworten auf Fragen des Senats vom 26. Oktober: Sie habe keine Infos über Fall Peggy Knobloch.

9.50 Uhr: Das Gericht kommt, die Verhandlung beginnt. Zunächst werden Formalitäten abgehandelt.

9.48 Uhr: Beate Zschäpe betritt nun auch den Sitzungssaal. Sie trägt die Haare zusammengebunden, einen grauen Rolli und einen grauen Cardigan. Zschäpe unterhält sich laut unserer Reporterin Nina Gut angeregt mit ihren beiden Wahlverteidigern.

9.38 Uhr: Zschäpes Wahlverteidiger Hermann Borchert betritt den Saal. Üblicherweise kommt sein junger Kollege Mathias Grasel allein. Die Anwälte Heer, Sturm und Stahl sind nun ebenfalls eingetroffen.

9.21 Uhr: Die Aussage von Beate Zschäpe zum Fall Peggy wird ab 9.30 Uhr erwartet. Noch ist keiner der Prozessbeteiligten im Saal. Unsere Reporterin Nina Gut ist für uns vor Ort.

Beate Zschäpe: Antworten wird es wieder schriftlich geben

Der Fall Peggy bleibt mysteriös. Auch wenn im Sommer Knochen der toten Schülerin gefunden worden, blieben viele Fragen offen. Dann tauchte an den Spuren auch noch DNA von NSU-Mitglied Böhnhardt auf. Kann jetzt Beate Zschäpe Licht ins Dunkel bringen?

Die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe will deswegen am heutigen Donnerstag im NSU-Prozess Fragen des Oberlandesgerichts München zu dem verschwundenen Mädchen Peggy aus Oberfranken beantworten. Die Angeklagte hat zugesagt, ihre Antworten auf die Fragen der Richter schriftlich zu formulieren und von einem ihrer Anwälte verlesen zu lassen. Richter Manfred Götzl hatte Zschäpe Ende Oktober gefragt, ob sie über Informationen zum Fall Peggy verfüge, die sie nicht aus den Medien habe.

Die damals neun Jahre alte Schülerin war im Mai 2001 verschwunden. Der Fall sorgte seitdem immer wieder für Schlagzeilen. Erst im vergangenen Sommer - also mehr als 15 Jahre später - hatte ein Pilzsammler in einem Waldstück in Thüringen 20 Kilometer von Peggys Heimatort Lichtenberg entfernt Knochen des Kindes entdeckt.

Am Fundort hatten Ermittler auch ein Beweisstück sichergestellt, an dem DNA des mutmaßlichen NSU-Terroristen Uwe Böhnhardt nachgewiesen wurde. Mit ihm und Uwe Mundlos hatte Zschäpe fast 14 Jahre im Untergrund gelebt. Während dieser Zeit sollen Mundlos und Böhnhardt zehn Morde verübt haben, neun davon aus rassistischen Motiven.

Unklar ist, wie die Böhnhardt-Spur zum Fundort in dem Wald gelangte. Laut Staatsanwaltschaft und Polizei gibt es mögliche Anhaltspunkte dafür, dass bei der Spurensicherung in beiden Fällen identisches Gerät verwendet wurde. So könnte die Spur verunreinigt worden sein. Über eine Laboruntersuchung dazu wollte die Staatsanwaltschaft Bayreuth vergangene Woche keine Auskunft geben. Der Sprecher der Anklagebehörde sagte, eine Erklärung werde es erst dann geben, wenn alles untersucht sei.

pak/dpa