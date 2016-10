Neue Ukip-Chefin in Großbritannien tritt nach nur 18 Tagen zurück

London - Die neue Chefin der europafeindlichen Partei Ukip in Großbritannien ist nach nur 18 Tagen im Amt zurückgetreten. Sie gebe den Parteivorsitz aus "privaten und professionellen Gründen" ab.

Das erklärte die Europaabgeordnete Diane James am Dienstagabend im Kurznachrichtendienst Twitter. Ihr sei klar geworden, dass sie weder die "nötige Autorität" noch die "vollständige Unterstützung" ihrer Kollegen im Europarlament und in der Partei habe, um notwendige Veränderungen auf den Weg zu bringen.

Thank you to all @UKIP supporters who attended my #MeetDiane meetings across the country over the summer. pic.twitter.com/EQf9rUXgKA