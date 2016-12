Live-Ticker: Alexander Van der Bellen ist neuer Bundespräsident

Wahl in Österreich im Live-Ticker

+ © AFP Alexander Van der Bellen (r.) hat die Wahl in Österreich gewonnen. Norbert Hofer gratuliert. © AFP

Wien - Österreich hat einen neuen Bundespräsidenten: Alexander Van der Bellen gewinnt die Wahl nach Hochrechnungen mit 53,3 Prozent vor Norbert Hofer (46,7). Wir berichten im Live-Ticker über Hochrechnungen und Ergebnis.

Laut ersten Hochrechnungen gewinnt Alexander Van der Bellen (der ehemalige Grünen-Politiker kandidierte offiziell als Unabhängiger) die Bundespräsidentenwahl in Österreich vor Norbert Hofer (FPÖ).

(der ehemalige Grünen-Politiker kandidierte offiziell als Unabhängiger) die Bundespräsidentenwahl in Österreich vor (FPÖ). Die Wahlbeteiligung ist hoch: Sie liegt bei 73,8 Prozent laut orf.at (in ersten Hochrechnungen lag sie bei 84,4 Prozent).



laut orf.at (in ersten Hochrechnungen lag sie bei 84,4 Prozent). Die Stichwahl vom 22. Mai musste wegen Formfehlern wiederholt werden - und wurde wegen fehlerhaften Wahlkarten auf den heutigen 4. Dezember verschoben.

Aktuelle Hochrechnung Institut SORA/ORF (18.25 Uhr) Alexander Van der Bellen 53,3 Prozent Norbert Hofer (FPÖ) 46,7 Prozent

+++ 18.36 Uhr:

Nach Ansicht der französischen Rechtspopulistin

Marine Le Pen

hat sich die FPÖ bei der Präsidentschaftswahl in Österreich mutig geschlagen. „Die nächsten Parlamentswahlen werden solche ihres Sieges sein“, twitterte Le Pen von der Front National am Sonntagabend.

+ Alexander Van der Bellen ist neuer Bundespräsident in Österreich. © dpa Österreichs Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) hat dem ehemaligen Grünen-Chef Alexander Van der Bellen zu dessen Sieg bei der Bundespräsidentenwahl gratuliert. „Ein sehr guter Tag für Österreich. Jetzt gemeinsam dafür sorgen, dass sich keiner als Verlierer sieht“, schrieb Kern Sonntagabend auf Twitter.

+++ 18.28 Uhr: „ Was die Amerikaner bei ihrer letzten Präsidentschaftswahl im November nicht geschafft haben, scheinen die Österreicher nun bewiesen zu haben. “ Das schreibt die Österreich-Korrespondentin des Münchner Merkur, Judith Grohmann, in einem Kommentar zur Wahl in Österreich.

+++ 18.13 Uhr: Der Sieger der Wahl, Alexander Van der Bellen, spricht gerade auf servus.tv, aber seine Bodyguards würgen ihn so schnell ab, dass die Fernsehkameras wieder abziehen müssen und man kaum etwas von dem verstehen konnte, was er sagte. Nur so viel kam noch durch: „Wir haben Zeit.“

Bundespräsidentenwahl in Österreich: „Sieg der Vernunft“

+++ 18.09 Uhr: Auch Grünen-Vorsitzender Cem Özdemir hat via Twitter zum Wahlsieg und nennt den 4. Dezember einen „guten Tag für Europa“ gratuliert:

+++ 17.57 Uhr: SPD-Chef Sigmar Gabriel hat das Ergebnis der Bundespräsidentenwahl als "Sieg der Vernunft" begrüßt. "Ganz Europa fällt ein Stein vom Herzen", sagte der Bundeswirtschaftsminister am Sonntagabend der Bild. "Sollten sich die Prognosen bestätigen, ist das Ergebnis der Wahl in Österreich ein klarer Sieg der Vernunft gegen den Rechtspopulismus". Gabriel gratulierte Van der Bellen "auch im Namen der gesamten deutschen Sozialdemokratie" zu seinem Wahlsieg.

+ Alexander Van der Bellens Anhänger feiern. © AFP Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat erleichtert auf den Wahlausgang in Österreich reagiert. „Nach dem Trump-Sieg und dem Brexit-Votum haben die österreichischen Wähler gezeigt, dass Vernunft, Toleranz und Menschlichkeit keine Fremdwörter bei Wahlen in der Europäischen Union sind“, sagte Asselborn am Sonntagabend der dpa. „Der Ausgang der Wahl tut dem Ruf Österreichs gut und den Werten der EU.“

+++ 17.56 Uhr: Alexander Van der Bellen wird einer neuen Hochrechnung zufolge Österreichs neuer Bundespräsident. Laut der neuesten ORF-Hochrechnung kommt der 72-Jährige auf 53,3 Prozent aller Stimmen. Der Kandidat der ausländer- und europakritischen FPÖ, Norbert Hofer (45) erreichte 46,7 Prozent. Die Schwankungsbreite betrug Sonntagabend nur noch 1,0 Prozent bei einer Auszählung von 69,4 Prozent.

+ Norbert Hofer hat die Niederlage eingestanden. © dpa +++ 17.45 Uhr: Auch auf Facebook hat Norbert Hofer seinem Konkurrenten Alexander Van der Bellen gratuliert: „Ich danke Euch. Ihr habt mich so großartig unterstützt und ich bin unendlich traurig, dass es nicht geklappt hat“, schreibt er seinen Anhängern. „Ich hätte gerne auf unser Österreich aufgepasst.

Alexander Van der Bellen gratuliere ich zu seinem Erfolg und bitte alle Österreicher, zusammen zu halten und zusammen zu arbeiten. Wir alle sind Österreicher, ganz egal, wie wir uns an der Wahlurne entschieden haben. Es lebe unsere Heimat Österreich.

+++ 17.38 Uhr: Das Wort „Aufatmen“ wird in vielen österreichischen Medien seit etwa einer halben Stunde immer wieder verwendet. Ein Politik-Professor aus Leipzig warnt auf servus.tv dennoch: „46 Prozent für eine rechtspopulistische Partei sind kein Pappenstiel.“

+++ 17.30 Uhr: Laut ersten Meldungen der Nachrichtenagentur AFP erkennt die Partei von Norbert Hofer, FPÖ, die Wahlniederlage an. Offenbar hat Hofer Van der Bellen auch schon zum Sieg gratuliert - per Telefon.

+++ 17.26 Uhr: Das schreiben die österreichischen Kollegen von Standard.at: „Die neue Hochrechnung zeigt: Ein Sieg Hofers geht sich nicht mehr aus.“

Bundespräsidentenwahl in Österreich: Van der Bellen gewinnt

+++ 17.16 Uhr: Die Anhänger von Norbert Hofer sind niedergeschlagen, berichtet servus.tv.

+++ 17.13 Uhr: 58 Prozent der Gemeinden sind bereits ausgezählt, über zwei Millionen sind aktuell auf Van der Bellen entfallen. Laut Standard.at feiern die Van-der-Bellen-Anhänger schon eine kleine Wahlparty.

+++ 17.10 Uhr: Erste Hochrechnungen sind da: Laut Standard.at bekommt Van der Bellen 53,6 Prozent, Norbert Hofer 46,4 Prozent.

+++ 17.06 Uhr: Auf oe24.tv gibt es allererste Zahlen von Wählerbefragungen (Exit Poll). Die Zahlen: Auf Alexander Van der Bellen fallen aktuell 51 bis 53 Prozent, auf Norbert Hofer 47 bis 49 Prozent.

+++ 17 Uhr: Die Wahllokale haben geschlossen. 6,4 Millionen Österreicher ab 16 Jahren waren aufgerufen, ihr neues Staatsoberhaupt zu wählen, 700.000 hatten eine Briefwahlkarte beantragt.

Die Auszählung aller Stimmen kann bis zu zwei Tage dauern. Erst wenn das letzte Ergebnis einer Wahlbehörde vorliegt, wird das vorläufige Endergebnis von Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) verkündet. Das kann theoretisch auch erst am Dienstag sein.

+++ 16.50 Uhr: In zehn Minuten schließen die letzten Wahllokale, gegen 17.15 Uhr soll es erste Hochrechnungen geben. In der Wiener Hofburg sind viele Journalisten aus aller Welt, die über die Wahl berichten.

Bundespräsidentenwahl in Österreich: „Trends deuten auf Hofer hin“

+++ Die Wahl in Österreich ist die erste nationale Wahl, nachdem Donald Trump am 8. November die US-Wahl gewonnen hat. Gerade deswegen sorgt die Österreich-Wahl für so große Aufmerksamkeit - und das weltweit.

+ Alexander Van der Bellen nach der Stimmabgabe. © AFP +++ Österreichs Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) und oberster Chef der Wahlbehörde ist zum Wahlschluss um 17 Uhr noch in Wien. Anschließend fliegt er nach nach Deutschland, um bei der TV-Talk-Show „Anne Will“ teilzunehmen. In der Show geht es heute - wenig verwunderlich - um die Bundespräsidentenwahl in Österreich.

+++ Auf dem österreichischen Nachrichtenkanal oe24.tv meint eine Außenreporterin (und wenig später ein Kollege): „Die Trends deuten im Moment auf einen Sieg von Norbert Hofer hin.“

+++ Wie die österreichische Zeitung "Standard" berichtet, kursiert heute eine illegale Massen-SMS, die Van der Bellen-Wählern aufgrund des hohen Andrangs auf Wahllokale empfiehlt, erst morgen zur Wahl zu gehen. Nach einer Anzeige ermittelt demnach nun der Verfassungsschutz.

Bundespräsidentenwahl in Österreich: Um 17.00 Uhr schließen die letzten Wahllokale

+++ Noch bis 17.00 Uhr haben die Österreicher heute Zeit, ihren neuen Bundespräsidenten zu wählen. Dann schließen die Wahllokale in Wien und Innsbruck.

+ Norbert Hofer in seinem Büro am Wahltag. © dpa +++ Heute gehen FPÖ-Kandidat Norbert Hofer und der Ex-Grünen-Chef Alexander Van der Bellen zum zweiten Mal in eine Stichwahl um das Amt des Bundespräsidenten von Österreich. Van der Bellen hatte die erste Stichwahl am 22. Mai mit knappem Vorsprung gewonnen. Dann focht die FPÖ die Wahl an und bekam im Juli vom Verfassungsgerichtshof recht. Das Gericht ordnete an, dass die Bundespräsidentenwahl in Österreich wegen formaler Fehler wiederholt werden muss. Der 2. Oktober 2016 wurde als das neue Datum für die Stichwahl festgelegt. Doch aus diesem Wahltermin wurde nichts. Fehlerhafte Wahlkarten waren der Grund, warum sich der Urnengang noch einmal verschoben hat. Am heutigen 4. Dezember soll die Bundespräsidentenwahl in Österreich nun endlich entscheiden werden.

+++ Die österreichischen TV-Sender berichten umfangreich vom Wahlausgang. Aber welche TV-Sender aus unserem Nachbarland kann man bei uns empfangen? Die Kollegen vom Münchner Portal Merkur.de haben für Sie zusammengefasst, wie Sie die Berichte zu den Ergebnissen der Bundespräsidentenwahl in Österreich 2016 in Deutschland live im TV und Live-Stream sehen können.

+++ Liegt das Ergebnis der Bundespräsidenten-Wahl 2016 schon am heutigen Sonntag vor? Oder muss Österreich sich wieder einen Tag lang gedulden, bis feststeht, wer der Sieger ist. Falls es wieder ein Kopf-an-Kopf-Rennen wird - wie schon bei der ersten Stichwahl am 22. Mai - dann könnten erst die Briefwahl-Stimmen den Ausschlag geben. Die werden aber erst am Montag ausgezählt. Nach dem bislang letzten Wahlgang dauerte es ebenfalls bis um kurz nach 16.00 Uhr am Folgetag, bis das Endergebnis vorlag.

Umfragen zur Bundespräsidentenwahl 2016 in Österreich: So schnitten die Kandidaten im Vorfeld ab

+++ 17 Umfragen zur Bundespräsidentenwahl in Österreich gab es seit der aufgehobenen Stichwahl vom Mai. Seitdem lag Norbert Hofer zehn Mal in den Umfragen in Führung, Alexander Van der Bellen war fünf Mal vorne. Zweimal gab es Gleichstand zwischen den Kandidaten. Zuletzt boten die Umfragen kein einheitliches Bild. Mal lag Norbert Hofer in Führung, mal Alexander van der Bellen. Eine seriöse Prognose zum Wahlausgang erlaubt eigentlich nur die Aussage: Es wird wohl wieder ein knappes Rennen.

+ Norbert Hofer (rechts) oder Alexander Van der Bellen: Wer gewinnt die Bundespräsidentenwahl 2016 in Österreich? © AFP +++ Sollte FPÖ-Politiker Norbert Hofer ins höchste Staatsamt gewählt werden, würde das die Freiheitlichen endgültig hoffähig machen. Die aktuelle SPÖ-Doktrin gegen jede Zusammenarbeit mit der Partei auf Bundesebene wackelt derzeit ohnehin. Die Konservative ÖVP, die aktuell mit der SPÖ regiert, hat weit weniger Berührungsängste. Von 2000 bis 2006 gab es bereits eine schwarz-blaue Koalition aus ÖVP und FPÖ.

+++ Übrigens: Auch die sozialdemokratische SPÖ regierte bereits auf Bundesebene mit der FPÖ. Von 1983 bis 1987 gab es eine rot-blaue Koalition unter den SPÖ-Kanzlern Fred Sinowatz und Franz Vranitzky.

+++ Sollte Alexander Van der Bellen als Ex-Grünen-Chef in die Hofburg einziehen, sind die Grünen deutlich über ihr relativ überschaubares Wählerpotential hinausgewachsen. Das könnte die Ausgangsbasis für künftige Wahlen verbessern. Es ist fast ausgeschlossen, dass es zu einer Neuauflage der rot-schwarzen Koalition kommt.

+++ 2017 und 2018 wählen vier von insgesamt neun österreichischen Bundesländern ihre Landtage neu. Die bundesweite Nationalratswahl ist bisher für Herbst 2018 geplant. Angesichts der aktuellen Umfragen hat die FPÖ beste Chancen, ihre Stimmenanteile auszubauen. Sollte ein Bundespräsident Norbert Hofer allerdings die Regierung entlassen, wie er bereits einmal drohte, dann könnten die Österreicher schon früher eine neue Regierung wählen als 2018.

