Putin gratuliert Deutschland - Appell zur Zusammenarbeit

Zum Tag der Deutschen Einheit

Moskau - In einem Glückwunschtelegramm zum Tag der Deutschen Einheit hat der Kremlchef Wladimir Putin die Bundesregierung zu einem konstruktiven Dialog in internationalen Fragen aufgerufen.

Ohne die Konflikte in der Ukraine und Syrien direkt zu nennen, betonte der russische Präsident in dem Schreiben, dass eine enge Zusammenarbeit im Interesse der Völker beider Staaten und ganz Europas sei. „Mit der deutschen Einheit hat eine neue Etappe in der Geschichte der bilateralen Beziehungen begonnen“, schrieb Putin dem Kreml zufolge am Montag an Bundespräsident Joachim Gauck und Kanzlerin Angela Merkel.

dpa