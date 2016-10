Dieses Pornosternchen belastet Donald Trump schwer

Gettysburg/Los Angeles - Eine weitere Frau hat Donald Trump sexuelle Belästigung vorgeworfen. Was die Pornodarstellerin Jessica Drake dem republikanischen US-Präsidentschaftskandidaten vorwirft.

Trump habe sie und zwei Begleiterinnen 2006 umarmt und ohne ihre Zustimmung geküsst, sagte die Pornodarstellerin Jessica Drake am Samstag bei einer Pressekonferenz mit der prominenten Anwältin Gloria Allred. Später habe er ihr 10.000 Dollar geboten, wenn sie in sein Hotelzimmer komme.

Drake ist eine von mindestens elf Frauen, die Trump sexuelle Übergriffe vorwerfen. Sie schilderte, sie habe Trump 2006 bei einem Golf-Wettbewerb im kalifornischen Lake Tahoe kennengelernt. Er habe mit ihr geflirtet und sie anschließend in sein Hotelzimmer gebeten. Dorthin habe sie zwei weitere Frauen als Begleitung mitgenommen, sagte Drake.

+ Auf diesem Foto aus dem Jahr 2006 - das Drake (Links) und ihre Anwältin den Medien präsentierten - ist Trump mit der Pornodarstellerin zu sehen. Er behauptet allerdings, sie nicht zu kennen. © dpa

Als sie in das Zimmer gekommen seien, habe Trump einen Pyjama getragen und "jede von uns eng gepackt und geküsst, ohne um Erlaubnis zu fragen". Er habe sie gefragt, wie es sei, Pornos zu drehen. Nachdem sie auf ihr Zimmer zurückgekehrt sei, habe Trump sie angerufen und aufgefordert, wieder in seine Suite zu kommen. Nachdem sie abgelehnt habe, habe sie einen weiteren Anruf von Trump oder einem anderen Mann erhalten, der ihr 10.000 Dollar geboten und einen Heimflug in Trumps Privatjet geboten habe, wenn sie in Trumps Zimmer komme.