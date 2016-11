Digitalisierung in Klassenzimmern: Schulträger in der Pflicht

Stefan Wesselmann vom Lehrerverband VBE im Interview

Tablet-PC sind schon seit einigen Jahren in hessischen Schulen im Einsatz: Das Foto entstand 2013 in der Klasse 7b des Neuen Gymnasiums in Rüsselsheim.

Mainhausen - WLAN, Laptops und Smartboards werden künftig in immer mehr deutschen Schulen zu finden sein. Doch zum digitalen Klassenzimmer gehört mehr: Vor allem ein Konzept für neuen Unterricht – und geschulte Pädagogen, heißt es bei Lehrern. Von Peter Schulte-Holtey

Digitale Bildung müsse in der Schule beginnen und sich durch das ganze Berufsleben fortsetzen, fordert der Hauptgeschäftsführer des Digitalverbands Bitkom, Bernhard Rohleder. Dafür müsse man an Schulen aber „zunächst das Henne-Ei-Problem lösen“. Oft fehlten technische Grundausstattung und Knowhow der Lehrer. Rohleder fordert daher, dass in einem ersten Schritt die Technologien „in allen Schulen flächendeckend“ ausgerollt werden und dann digitale Kompetenzen standardmäßig in die Lehrerausbildung eingebaut werden. Was läuft an unseren Schulen falsch? Nachgefragt bei Stefan Wesselmann, Schulleiter der Käthe-Paulus-Grundschule in Mainhausen und Landesvorsitzender des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE)

Ist die Kritik an der IT-Ausstattung der Schulen in Hessen berechtigt?

Die Kritik an den fehlenden Mitteln für eine angemessene IT-Ausstattung der Schulen in Hessen ist berechtigt. Der VBE hatte in einer Forsa-Umfrage diese in den Blick genommen und ein bundesweites Defizit festgestellt. Die Ausstattung muss teilweise als „mittelalterlich“ bezeichnet werden. Ein schwerwiegendes Problem liegt in unserer föderalen Struktur. Der Bund kann die Schulen nicht direkt unterstützen, das wäre eigentlich Ländersache. Aber für die Ausstattung der Schulen sind in Hessen die Schulträger verantwortlich.

Die über 30 Schulträger haben unterschiedliche Voraussetzungen. Das ist doch auch ein Problem oder?

+ Stefan Wesselmann © p Ja – aber nicht nur das! Entscheidend ist nicht nur die Frage, ob ein Schulträger finanziell gut aufgestellt ist, oder ob er unter dem Schutzschirm des Landes steht, sondern die Frage ist zudem, welchen Stellenwert Bildung und die Ausstattung der Schulen bei dem entsprechenden Schulträger hat. Und um es noch weiter zu komplizieren bzw. individualisieren: Letztlich ist dann noch die Frage, welche Bedeutung die IT-Ausstattung für den Schulträger hat. Vereinfacht gesagt: Es ist im IT-Bereich keine Chancengleichheit gegeben. Die Postleitzahl eines Kindes bestimmt, welche Chancen es auf eine gute Medienbildung hat.

Liegt es vielleicht nicht nur am Geld?

Natürlich reicht es nicht aus, dass Geld für IT-Ausstattung zur Verfügung steht – bzw. gestellt wird. Die Schule muss auch mit auf den Weg genommen werden. Wenn ein Schulträger, wie es der Kreis Offenbach – vor Jahren als er noch Geld hatte – getan hat, alle Schulen plötzlich mit neuer Technik überflutet, so dass mancher „Laptop-Wagen“ mit einem Klassensatz an Notebooks zunächst ungenutzt herumstand, dann ist das auch sub-optimal. Für den IT-Einsatz im Unterricht bedarf es neben der Technik eben auch eines Konzepts und entsprechend vieler und umfassend fortgebildeter Lehrkräfte. Beides benötigt mehr Zeit als es die Anschaffung der Geräte. Und das ist dann nicht einfach eine Frage des Willens, sondern – angesichts der vielen Baustellen an Hessens Schulen - letztlich auch eine Frage der personellen Ressourcen.

Politiker und Bildungsexperten haben sich dafür ausgesprochen, Schülern die Benutzung eigener Technik im Unterricht zu erlauben. Ein guter Ansatz?

Lesen Sie dazu den Kommentar: Schulen in der Warteschlange Schulen müssen in die Lage versetzt werden, den Unterricht mit zeitgemäßen - wissenschaftlich gestützten - IT-Konzepten durchzuführen, bzw. eine entsprechende Medienkompetenz bei den Schülerinnen und Schülern zu entwickeln. Dazu gehört die entsprechende Ausstattung, die vom Schulträger gestellt werden muss. Chancengleichheit zwischen den Schülerinnen und Schülern erreichen wir schließlich nicht, indem wir das Elternhaus in die Pflicht nehmen und die Kinder und Jugendlichen ihre Privatgeräte mit in die Schule bringen. Es ist schon schlimm genug, dass über ein Jahrzehnt nach „PISA“ immer noch der Bildungserfolg eines Kindes in Deutschland eng mit der sozialen Herkunft verbunden ist; ganz abgesehen von den versicherungs- und haftungsrechtliche Fragen, die der Einsatz von Privatgeräten mit sich bringen würde.

Quelle: op-online.de