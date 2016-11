Kommentar: Europas Rechte sieht sich im Aufwind

Die große Ratlosigkeit

Es scheint fast so, als erholte sich die Welt allmählich vom Albtraum der Präsidentenwahl in den USA. Der Schock verflüchtigt sich und gibt so nach der allgemeinen Entgeisterung den Blick frei auf jene Erkenntnis, die am Tag von Donald Trumps Triumph noch eine untergeordnete Rolle spielte. Von Frank Pröse

Die USA und Europa haben mit der Mobilisierung der Nationalkonservativen derzeit mehr Gemeinsamkeiten als gedacht. Die Rechten auf dem alten Kontinent reiben sich die Hände und stehen bereit, die Vorlage zu verwerten, die ihnen Trump mit seinem Erfolg trotz fehlenden Programms oder Ziels sowie verschiedenen Kriegserklärungen an Menschenrechte und Fakten serviert hat. Der Ball liegt auf dem Elfmeterpunkt für all jene, die sich ihre eigene Wahrheit zum Umsturz des Systems zusammenreimen. Dass sich die persönliche Lage durch die Zerstörung der vorhandenen Strukturen nicht automatisch verbessert, wen stört das schon? Wer wundert sich darüber, dass ausgerechnet derjenige, der den Ball zur Zerstörung des Establishments auf den Punk gelegt hat, am und im Establishment groß geworden ist? Ja, auch das gehört zu den Widersprüchen unserer Zeit, die einfach für irrelevant erklärt werden, damit die Kampagne gegen den politischen Betrieb nicht in Gefahr gerät.

Geschürt wird der Wunsch nach einer weniger offenen Welt von schierer Angst. Bevorstehende gesellschaftliche Umbrüche durch Globalisierung und Freihandel, technischen Fortschritt und Zuwanderung sowie zunehmende soziale Ungleichheit lassen zu viele ratlos zurück. Es sind die Abgehängten, von denen immer mehr auf liberale Werte pfeifen und sich lieber um Populisten scharen, weil sich die etablierte Politik angeblich nicht kümmert. Wenn diese Analyse stimmen sollte, dann reicht es nicht, die Antidemokraten von AfD bis zum Front National nach gutem demokratischen Brauch über eine Diskussion stellen zu wollen. Wie soll denn auch gegenüber zum Umsturz Entschlossenen argumentiert werden, die in einer Wiederherstellung der Welt von gestern das probate Mittel zur Sicherung ihrer Zukunft sehen?

Wut darf sich nicht gegen Fakten durchsetzen. Deshalb bedarf es eines breit organisierten knallharten Widerspruchs, eines offensiveren Eintretens für demokratische Überzeugungen, der Rückeroberung der Deutungshoheit, des Entlarvens von Lügen, der juristischen Verfolgung von Geschichtsklitterung, Beleidigung und Bedrohung und schließlich des Aufzeigens der Konsequenzen aus dem Ignorieren der Fakten. Nicht zuletzt muss die Politik glaubhaft nachweisen, dass sie nicht von Banken und Konzernen gekauft ist. Das alles müssen die Maximen sein gegenüber einer Phalanx von Nationalisten, Radikalen und Populisten. Das Feld darf nicht den Rückenwind verspürenden Petrys, Le Pens, den Brexit-Antreibern May oder Farage, den Wilders, Grillos, Hofers, Erdogans, Orbans oder Putins überlassen werden. Wenigstens das müssten die letzten Jahre mit den Entwicklungen in deren Ländern doch gelehrt haben.

Der Kampf gegen schlichte und untaugliche Konzepte zur Bewältigung der Unbill unserer Zeit ist nach Trumps Wahlerfolg extrem schwierig geworden. Rechtsorientierte Wähler fühlen sich ermutigt, weil ihnen der Sieg des Populisten in Amerika zeigt, dass Wahlen auch fundamental etwas ändern können. Dann könnte ein Marsch durch die Institutionen unter umgekehrten Vorzeichen beginnen, vielleicht mit dem Resultat, dass der Liberalismus im Nationalismus auf der Strecke bleibt, weil zu viele die Erinnerung an frühere Zeiten verdrängt haben. Der Treppenwitz der Geschichte wäre es dann, dass ausgerechnet die ungezügelte Globalisierung zur Rückbesinnung ins Nationale führen würde.

Nach der Vorlage aus Amerika wird es in Europa nicht den „patriotischen Frühling“ geben, den der Niederländer Geert Wilders in einer ersten Euphorie nach Trumps Sieg schon prophezeit und damit hofft, dass bei den anstehenden Wahlen in Europa die Konzentration auf nationale und ethnische Identität den Erfolg verspricht. Allein mit Wahlsieg der ultrarechten Marine Le Pen in Frankreich würde nach der Brexit-Entscheidung in London das Ende jenes Europas eingeleitet, das in den vergangenen 70 Jahren für Frieden und Freiheit gesorgt hat. Und Deutschland würde politisch und wirtschaftlich den höchsten Preis dafür zu bezahlen haben.

Was bleibt als Fazit nach diesen nervenaufreibenden Tagen: Nichts ist alternativlos, die EU nicht und scheinbar nicht einmal die Demokratie. Deshalb heißt es, wachsam sein, Ärmel aufkrempeln und kämpfen für die Werte, auf deren Basis Angela Merkel dem künftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika eine Zusammenarbeit anbot: Demokratie, Freiheit, Respekt vor dem Recht und der Würde des Menschen – unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung und politischer Einstellung. Gerade dass dies extra betont werden muss, lässt aufrechte Demokraten ratlos zurück.

Quelle: op-online.de