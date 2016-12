Über 20 Tote bei Anschlag auf koptische Christen

Explosion nahe Kathedrale in Kairo

+ © dpa Eine Bombe war in einem Seitengebäude der Kathedrale explodiert. © dpa

Kairo - Bei einer Anschlag nahe der Kathedrale von Kairo sind mindestens 20 Menschen getötet worden. Weitere 35 Menschen wurden demnach verletzt.

In einer an die Sankt-Markus-Kathedrale angrenzende Kirche sei am Vormittag ein Sprengsatz detoniert, berichtete das Staatsfernsehen unter Berufung auf Sicherheitskreise. Die Kathedrale der koptischen Christen steht im Zentrum der Hauptstadt. Das Gotteshaus ist gleichzeitig Sitz des koptischen Papstes. Sonntags findet dort die Messe statt.

Der Tatort wurde weitreichend abgesperrt. Zu dem Anschlag bekannte sich zunächst niemand.

Die Kopten sind die größte christliche Glaubensgemeinschaft im Nahen Osten und machen etwa zehn Prozent der 90 Millionen Einwohner Ägyptens aus. Das Zusammenleben mit der muslimischen Mehrheit im Land ist größtenteils friedlich, dennoch kommt es immer wieder zu gewaltsamen Übergriffen. Dschihadisten-Gruppen werfen den Kopten in Ägypten vor, den Sturz des islamistischen Präsidenten Mohammed Mursi Mitte 2013 unterstützt zu haben.

Der Anschlag in Kairo war der folgenreichste Angriff auf Kopten seit der Neujahrsnacht 2011, als bei einem Bombenanschlag auf eine Kirche in der Küstenstadt Alexandria 21 Menschen getötet worden waren.

Erst am Freitag waren sechs Polizisten bei einem Anschlag in Ägyptens Hauptstadt getötet worden, nachdem es in den Monaten zuvor zu keinen größeren Attentaten gekommen war.

dpa/afp