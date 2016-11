Frankreich erinnert an Opfer der Pariser Terroranschläge

Gedenkfeiern

François Hollande enthüllte eine Gedenktafel am Stade de France im Vorort Saint-Denis.

Paris - Am Jahrestag der Pariser Terroranschläge haben die Gedenkfeiern für die Opfer begonnen.

Frankreichs Präsident François Hollande enthüllte am Sonntagvormittag eine Gedenktafel am Stade de France im Vorort Saint-Denis, wo sich am 13. November 2015 drei Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt hatten. Auf der Plakette steht der Name des Passanten, der bei einer der Explosionen getötet wurde. Im Laufe des Vormittags sollten ähnliche Tafeln an den weiteren Anschlagsorten in der französischen Hauptstadt enthüllt werden. Insgesamt waren in der Pariser Terrornacht 130 Menschen ermordet worden.

Frankreichs Premier: Ausnahmezustand wird wohl nochmals verlängert

Frankreichs Premierminister Manuel Valls geht davon aus, dass der nach den Pariser Terroranschlägen vor einem Jahr verhängte Ausnahmezustand nochmals verlängert wird. Er werde sicherlich noch einige Monate länger in Kraft bleiben, sagte Valls in einem am Sonntag veröffentlichten Interview des britischen Rundfunks BBC. „Es ist zu diesem Zeitpunkt schwierig, den Ausnahmezustand zu beenden, vor allem weil wir in wenigen Wochen einen Präsidentschaftswahlkampf beginnen werden, wo es öffentliche Kundgebungen geben wird“, so der Regierungschef. „Wir müssen auch unsere Demokratie beschützen.“

Der Ausnahmezustand war mehrfach verlängert worden und gilt derzeit bis Ende Januar 2017. Er gibt den Behörden teils umstrittene Sonderrechte. So können Hausdurchsuchungen ohne Richterbeschluss angeordnet werden, der Innenminister kann auch Menschen unter Hausarrest stellen.

dpa