In Clintons Büro: Brief mit verdächtigem Pulver abgegeben

Washington - Schreckmoment in Washington: An ein Wahlkampfbüro von Hillary Clinton ist ein Umschlag mit einem verdächtigen weißen Pulver geschickt worden.

Das Pulver war aber offenbar nicht gefährlich. Der Umschlag sei zunächst in Clintons Büro im New Yorker Stadtteil Manhattan abgegeben worden, sagte Polizeisprecher Thomas Antonetti am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Wahlkampfhelfer hätten die Sendung an die Zentrale im Stadtteil Brooklyn weitergeschickt.

Eine erste Untersuchung habe ergeben, dass der Umschlag keine gefährliche Substanz enthalten habe, sagte Antonetti. Die Gesundheitsbehörden untersuchten das Pulver jedoch weiter. In dem Umschlag war dem Polizeisprecher zufolge außerdem ein Schreiben, das aber keine Todesdrohungen enthalten habe.

In den USA wird am 8. November ein neues Staatsoberhaupt gewählt. Der Wahlkampf zwischen Clinton und dem republikanischen Kandidaten Donald Trump wird äußerst erbittert geführt.

