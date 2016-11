Kommentar: Koalition kürt Steinmeier

Der richtige Kandidat

Was für ein Bild! Die Granden der Großen Koalition küren Frank-Walter Steinmeier (SPD) zu ihrem Kandidaten für die Bundespräsidentenwahl. Von Frank Pröse

Er sei der „richtige Kandidat zur richtigen Zeit“, sagt Angela Merkel (CDU), und alle Anwesenden wissen, dass sie es nicht ehrlich meint, weil sie dem Vorschlag Sigmar Gabriels (SPD) nach langem Zögern unter anderem nur gefolgt ist, um die Option auf eine Verlängerung ihrer Regierungszeit zu stärken.

Ränkespiele in der Union haben dieselben in der Kandidatenfrage ins Hintertreffen geraten lassen: Im Ergebnis hat ein Parteienverbund mit mehr als einer halben Million Mitglieder keinen eigenen Bewerber gefunden. Ein Armutszeugnis für die Union, ohne dass die Eignung Steinmeiers damit in Frage gestellt wird. Der Mann und dessen Fähigkeiten sind ausreichend gewürdigt worden: ein Pragmatiker aus der politischen Mitte, kein Lehrmeister, mit Augenmaß und Geduld ausgestattet. Hatte jemand etwa einen Kandidaten aus der Schar der Lichtgestalten erwartet? Die sind auch nicht mehr das, was sie mal zu sein schienen.

Also hat die Große Koalition ein gute Wahl getroffen. Allerdings hat sie der Demokratie einen Bärendienst erwiesen, denn nach der Kungelei in den Hinterzimmern steht der Mann fürs höchste Staatsamt fest, bevor überhaupt andere Kandidaten benannt wurden und die Wahl durch die Bundesversammlung erfolgt ist. Das muss Wasser sein auf die Mühlen jener besorgten Bürger, die den Eliten vorwerfen, immer nur ihre eigenen Interessen zu verfolgen. So werden Bürger nicht ernst genommen. So entfernt sich die Politik immer mehr vom Volk. So werden die Bürger auf den Arm genommen. Aus der Entwicklung der letzten Monate hat die politische Führung nichts gelernt. Und am Wahltag wundert sie sich dann über 20 Prozent Zustimmung für die AfD…

