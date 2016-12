Kommentar: Gewaltverbrechen und Flüchtlinge

Pauschalurteil verbietet sich

Eigentlich sind es zwei leider schon als alltäglich zu bezeichnende Kriminalfälle: Ein 31-jähriger Mann soll in Bochum zwei Studentinnen vergewaltigt haben. Und in Freiburg soll ein junger Mann eine Studentin ebenfalls vergewaltigt und dann sogar ermordet haben. Von Siegfried J. Michel

Was diese Verbrechen in den Zeiten von rechten Populisten zu einem Politikum werden lässt, ist, dass es sich bei den beiden Tätern um Flüchtlinge handeln soll – in Bochum um einen Iraker, in Freiburg um einen 17-jährigen Afghanen. Was dann einsetzte, war zu erwarten gewesen. Gewisse Kreise der „besorgten Bürger“, Pegidisten und AfD-Politiker kommentierten diese Vorfälle in den sozialen Netzwerken und anderswo, in – wie ihnen zu eigen – gewohnt faktenignorierender Weise. Da meinte AfD-Bundeschef Jörg Meuthen, seine Partei habe ja stets schon „vor der ungesteuerten Einreise Hunderttausender junger Männer aus patriarchalisch-islamischen Kulturkreisen“ gewarnt. Im Netz wird Kanzlerin Merkel vorgeworfen, sie habe nun „Blut an den Händen“. Selbst Flüchtlingshelfer werden in Mithaftung genommen, geschmäht und übel beleidigt. Hass schlägt ihnen entgegen. Freiburgs Oberbürgermeister Dieter Salomon sagt dazu, die Reaktionen in sozialen Netzwerken seien „ekelerregend“.

Inzwischen beschäftigt insbesondere der Mord von Freiburg sogar die hohe Politik in Berlin. SPD-Chef Gabriel äußerte sich dazu und selbst Kanzlerin Merkel. Der Vizekanzler weist darauf hin, dass es solche abscheulichen Morde auch schon vor dem Eintreffen der Flüchtlinge aus Afghanistan oder Syrien im Land gab. Die CDU-Chefin hat den Mord verurteilt, mahnt aber auch, dass damit nicht eine ganze Gruppe von Menschen abgelehnt werden dürfe. Beide Politiker haben völlig recht! Es widerspricht dem gesunden Menschenverstand, christlichen und demokratischen Werten, diese schrecklichen Verbrechen Einzelner nun als Grundlage für Pauschalurteile gegen Flüchtlinge zu nutzen, ja sie zu kriminalisieren.

Fakt ist: Im vergangenen Jahr sind etwa 890.000 Schutzsuchende nach Deutschland gekommen. Laut einer Statistik des Bundeskriminalamtes sank die Zahl der Vergewaltigungen und Nötigungen aber von 7345 im Jahr 2014 auf 7022 im vorigen Jahr. 2015 wurden danach 5896 Tatverdächtige (2014: 6162) ermittelt, 456 von ihnen waren Zuwanderer (Asylbewerber, sogenannte Kontingentflüchtlinge, Geduldete sowie Menschen, die sich unerlaubt im Land aufhalten), 2014 waren es 322.

Die Flüchtlingswelle hat also mitnichten dazu geführt, dass die Zahl der Fälle in diesem Kriminalitätssegment gestiegen ist, wie uns AfD, Pegida und Co. einzuflüstern versuchen. Das Gegenteil ist der Fall. Ob man mit der obigen Statistik allerdings den Verstand der Anhänger der rechtsnationalen Populisten erreicht, ist mehr als fraglich. Denn Fakten interessieren die meisten von ihnen aus Prinzip leider nicht.

