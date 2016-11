Kommentar: Monarchie mit Angela Merkel in Deutschland

Amtszeit begrenzen

Lange hat sie ganz Deutschland warten lassen. Lange hat sie sich bitten lassen. Nun hat Angela Merkel endlich erklärt, dass sie Bundeskanzlerin bleiben will. Überraschung? Nicht wirklich. Kein Wähler hat mit etwas anderem gerechnet. Und in der CDU klatscht man Beifall. Von Marc Kuhn

Kohl der Ewig-Kanzler. Merkel die Endlos-Regentin. Anke Rehlinger (SPD) hat Recht. Die Vize-Regierungschefin des Saarlands fordert eine Begrenzung der Amtszeit. Das wäre gut für die Demokratie, in Deutschland und in den Parteien. Schließlich fehlt in der Bundesrepublik schon jetzt mal wieder der Schwung. Reformen gibt es beispielsweise ohnehin nicht mehr. Ähnlich haben es kürzlich auch die Wirtschaftsweisen ausgedrückt. Doch Merkel hat die Kritik vom Tisch gewischt. Sie hatte in dieser Legislaturperiode eine komfortable Mehrheit im Bundestag – und hat nichts daraus gemacht.

Personell ist die Union zudem eng in Ministerien und Verwaltung verstrickt. Auch hier würde ein regelmäßiger Wechsel die Strukturen lockern und Potenzial freisetzen. Ähnlich sieht es bei CDU und CSU – aber auch bei den anderen Parteien aus. Bei der innerparteilichen Demokratie hapert’s in Deutschland schon immer. Diejenigen, die das Sagen haben, lassen niemanden hochkommen. Auch Merkel ist für ihre Partei alternativlos – die Mitglieder haben sich in ihr Schicksal ergeben.

Interessant ist der Zeitraum, den Rehlinger für eine Begrenzung vorschlägt – zehn Jahre. Somit würde der Wechsel in der Legislaturperiode liegen. Potenzielle Nachfolger müssten zu Beginn der zweiten Amtszeit aufgebaut und fit für ihre erste Wahl gemacht werden. Eine gute Lösung.

Ebenso sieht es mit dem Vorschlag zur Verlängerung der Legislaturperiode von vier auf fünf Jahre aus, um eine politische Lähmung, die im Wahlkampf stets eintritt, möglichst gering zu halten. Schließlich konnte man auch in diesem Jahr sehen, wie sich die Parteien für eine Wahl, die erst in gut einem Jahr stattfindet, in Position bringen. Profilieren ist ihnen wichtiger als regieren. Die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Fraglich ist indes, ob sich die Politik darauf einlässt. Müsste sie doch ihre Privilegien in Frage stellen. Deshalb bleibt Deutschland wohl eher eine Art Monarchie.

